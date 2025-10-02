"Süper talan yasası" AYM gündeminde: İlk inceleme yapılacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), zeytin ağaçlarının kıyımının önünü açacağı gerekçesiyle eleştirilen Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren yasanın iptali ve yürütmesinin durdurulması talebini gündeme aldı.

Kamuoyunda "süper talan yasası" olarak da adlandırılan ve zeytin ağaçlarının taşınmasına ve buralarda madencilik faaliyeti yürütülmesine izin veren kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP ve muhalefet partilerinin de aralarında bulunduğu 260 milletvekili AYM'ye dava açılmıştı.

Yasaya karşı mücade eden İkizköy sakinlerinin avukatı olan EGEÇEP Eş Sözcüsü Avukat Arif Ali Cangı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'nin bu kadar kısa sürede davayı gündemine alması umut verici, yağma ve talanın, oldubittilerin önüne geçilmesi için Anayasa Mahkemesi'nin derhal yürürlüğü durdurma kararı vermesini istiyoruz. Esas hakkındaki karar uzun sürebilir, bu nedenle yürürlüğü durdurma kararının verilmesi çok önemli.

"YASA MUTLAKA İPTAL EDİLMELİDİR"

Anayasa Mahkemesi vereceği kararlar başta Anayasa'nın 56. maddesi olmak üzere Anayasa'daki doğal ve kültürel değerleri koruyan düzenlemelerin halen yürürlükte olup olmadığını, ekolojiyi ve yaşamı savunma mücadelesinin hukuksal olarak devam edip etmeyeceğini gösterecek. Anayasa ve uluslararası koruma sözleşmeleri tüm ekosistemin korunması, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlıklı yaşamı için dava konusu yasa mutlaka iptal edilmelidir.

Başta Milas ve Yatağan'daki zeytinlikler olmak üzere ülkenin her yerindeki yaşam alanları ve müşterek varlıklar Anayasa Mahkemesi'nin kararını bekliyor. EGEÇEP olarak davacılar yanında davaya müdahalillik başvurusunda da bulunacağız."