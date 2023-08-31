Süper yat "Mogambo" Marmaris'te

"Mogambo" isimli süper yat, dört günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Ajans Haberleri 31.08.2023 15:52 Giriş: 31.08.2023 15:52

Güncelleme: 31.08.2023 15:53 Kaynak: AA

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