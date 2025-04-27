Süpermotoda yılın ilk mücadelesi Uşak’ta tamamlandı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve FIM MiniGP şampiyonasında sezonun ilk yarışları Uşak’ta tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yarış takviminde yer alan Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 1. ayak yarışları ve FIM MiniGP Türkiye serisi bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti’nde yapıldı. Motor sporlarının en keskin virajlarında çekişmeli mücadelelerinin yaşandığı Süpermoto yarışlarında izleyenlerin heyecana ortak olduğu görüldü. Türkiye Süpermoto Şampiyonası’nın 1. ayağında Süpermoto Open, Süpermoto S3, Süpermoto gençler 85 cc ve Süpermoto minikler 65 cc, 50 cc kategorilerinde ve Türkiye’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nun (FIM) desteklediği FIM MiniGP Dünya Serisi Türkiye Süpermoto şampiyonasında sporcular mücadele etti.

Kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara Uşak Valisi Naci Aktaş, Vali Yardımcısı Olgun Ömer, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve protokol üyeleri tarafından kupaları verildi.

Öte yandan, Süpermoto S3 kategorisinde Ares Stefan Bengiç, Open kategorisinde Oğuz Taşhan, 85cc gençlerde Uzay Alp Urcan, 65cc’de Poyraz Bor, 50cc’de Ali Tok, 50 cc mini Toprak Ceyhan, FIM MiniGP 160 cc ve MiniGP 160 cc yarışlarında ise Uzay Alp Urcan yarışı birinci olarak tamamladı.