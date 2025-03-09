Süphan Dağı’na tırmanış

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı’na kış tırmanışı yapıldı.

Türkiye’nin değişik illerinden gelen 6 dağcı, yılın son kış tırmanışı yapmak için Aydınlar beldesi Kışkılı Mahallesi’nden At Yaylası’na geçip kamp kurdular. Sabah zirve için harekete geçen dağcılar, yoğun kar ve soğuğa rağmen yaklaşık 9 saatlik bir tırmanışla zirveye ulaşmayı başardı. Zirve sonrası tekrar geceyi kampta geçiren dağcılar, faaliyetlerini bitirerek memleketlerine döndüler. Ekip lideri Süphan Dağcılık Başkanı Adem Gül, yılın son Süphan Dağı kış tırmanışını yaptıklarını ve artık bahar ayına girdiklerini söyledi.