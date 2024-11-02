Şüphe üzerinde durdurulan araçtakilerden uyuşturucu çıktı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; durumundan şüphelenilen araçtaki şahıslardan 146 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen biliye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kocasinan Jandarma Karamol Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan çalışmalar sonucunda; fiziki takip neticesinde Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde park halinde bulunan bir araç ve içerisindekiler kontrol edildi. O.K., Ş.Ö. ve Ö.A.’nın üzerlerinde yapılan kontrolde 46 gram çeşitli uyuşuturucu madde, 1 adet ruhsatsız seri numarası silinmiş tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.