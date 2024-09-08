Şüphe üzerine durdurulan araçta 7 ruhsatsız silah çıktı
Kaynak: İHA
Adana’da Yüreğir polisleri şüphe üzerine durdurduğu otomobilde ruhsatsız 7 tabanca ele geçirdi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Akıncılar Mahallesi’nde şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Otomobilin arka koltuğunda poşetlerin içerisinde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki İbrahim B., Mustafa D., İbrahim A. ile Abdullah D. gözaltına alındı.
Şüpheliler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.