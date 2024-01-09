Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı: 1 tutuklama

Kırıkkale’de trafik kontrol noktasında yapılan denetimde bir şahsın aracında şüphe üzerine yapılan aramada 750 gram sentetik kannabioid ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında denetim faaliyetlerini sürdüren jandarma, şüphe üzerine durdurduğu H.T. isimli şahsın aracında yaptığı aramada, 750 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan H.T. hakkında "uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.