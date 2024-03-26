Şüpheli araçta 11 paket uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan 2 kişinin üzerinde 11 paket esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisindeki 2 şahsın yapılan üst aramasında, satışa hazır 11 paket halinde 19,27 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olay ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.