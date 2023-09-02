Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçti: 1 kişi tutuklandı

Samsun’da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde şüphe üzerine 3 şahsın içinde bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada, 6 paket halinde 28,36 gram metamfetamin maddesi, 1,77 gram esrar maddesi, 3 kapsül sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Araçta bulunan 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 2 kişi uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, A.Y. ise gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.