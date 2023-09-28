Şüpheli araçtan 6 kilo metamfetamin çıktı
Kaynak: İHA
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde durdurulan şüpheli araçtan 6 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Çerkezköy ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.
Durdurulan araçta yapılan aramada, 14 poşet içerisinde 6 kilogram 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan 1 şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.