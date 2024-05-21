Şüpheli araçtan bonzai çıktı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 10 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Poyrazdamları Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurup arama yaptı. O.S.(27), A.B. (26) ve Ç.S.’nin (31) bulunduğu araçta ve yapılan üst aramasında 10 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.