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Şüpheli hareketler sergileyen şahsın poşetinde uyuşturucu madde bulundu

Ajans Haberleri
  • 14.10.2023 14:14
  • Giriş: 14.10.2023 14:14
  • Güncelleme: 14.10.2023 14:14
Kaynak: İHA
Şüpheli hareketler sergileyen şahsın poşetinde uyuşturucu madde bulundu

Eskişehir’de jandarma ekiplerince durdurulan bir şahsın yanında taşıdığı poşette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Sakintepe mahallesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen devriye faaliyetinde 1 şahsın üzerinde uyuşturucu madde olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince durdurulan ve şüpheli hareketler sergileyen şahsın elinde bulunan siyah poşette parçalar halinde paketlenmiş şekilde bulunan 25 gram metanfetamin, 3 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet folyo ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. 
Şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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