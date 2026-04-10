''Şüpheli ölüm’ yoktur, sizin aydınlatmadığınız kadın cinayetleri vardır''

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun mart ayı verilerini değerlendirerek, “Mart ayında 31 kadın katledildi, 33 kadın ise ‘şüpheli’ şekilde ölü bulundu. İktidar koltuklarında oturanlara söylüyorum: ‘Şüpheli ölüm’ diye bir şey yoktur. Sizin aydınlatmadığınız kadın cinayetleri vardır. Kadınlar kendi kendine ölmüyor” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platormu'nun mart ayı verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Kaya tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre mart ayında 31 kadın katledildi, 33 kadın ise ‘şüpheli’ şekilde ölü bulundu. İktidar koltuklarında oturanlara söylüyorum:

‘Şüpheli ölüm’ diye bir şey yoktur. Sizin aydınlatmadığınız kadın cinayetleri vardır! Kadınlar kendi kendine ölmüyor! Kadınlar balkondan düşmüyor, yarattığınız cezasızlık zırhına güvenen katiller tarafından aşağı itiliyor! Siz etkin soruşturma yürütmek yerine dosyaları rafa kaldırdıkça, failleri ‘delil yetersizliği’ diyerek sokağa saldıkça, o ‘şüpheli’ dediğiniz ölümler artıyor.

“BİZ BU ÖLÜMLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

İstanbul Sözleşmesi’nden bir imzayla çıkanlar, bugün 33 kadının ölümündeki o ‘şüphenin’ de asıl ortağıdır. Ve buna sessiz kalanlar; hiçbiriniz masum değilsiniz! Biz bu ölümlerin peşini bırakmayacağız. Bu ülkenin her bir karışını kadınlar için güvenli kılana kadar yakanızda olacağız! Katiller gidecek, siz gideceksiniz, kadınlar yaşayacak!"