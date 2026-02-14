Şüpheli ölümde 13 saat karanlık

Muğla’nın Milas ilçesinde bir teknede 8 Şubat Pazar günü yaşamını yitiren 35 yaşındaki Bahar Taş’ın ölümü, kamuoyuna “kalp krizi” ve “karbonmonoksit zehirlenmesi” iddialarıyla yansıdı. Ancak dosyada henüz resmi bir adli tıp raporu bulunmazken bu iddiaların gündeme getirilmesine aile tepki gösterdi. Soruşturmanın eksik yürütüldüğünü ve özellikle 13 saatlik zaman diliminin karanlıkta bırakıldığını belirten Taş’ın ailesi “Bahar’a ne oldu?” diye sordu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan Bahar Taş, 8 Şubat akşamı arkadaşlarıyla birlikte Milas’a gitti. Geceyi teknede geçiren Taş, iddiaya göre rahatsızlandığını söyleyerek kamaraya geçti. Şüphelilerin beyanına göre Taş sabah saatlerinde cansız halde bulundu. Ancak kamaraya geçtiği saat ile bulunduğu an arasında yaklaşık 13 saat olduğu ifade edilirken aile, “Bu 13 saatte ne oldu?” sorusunun yanıtlanmadığını söyledi. Olayın ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Taş ile aynı teknede bulunan işyeri sahibi ve Taş’ın patronu olan T.T. ve onun arkadaşı olan aynı zamanda teknenin sahili sahibi S.E gözaltına alındı, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında yalnızca yurtdışına çıkış yasağı uygulanması aile tarafından tepkiyle karşılandı.

NEDEN BAKILMADI?

Bahar Taş’ın ağabeyi Yoldaş Taş, dosyaya günler sonra erişebildiklerini belirterek, ifadelerde ciddi çelişkiler bulunduğunu söyledi. Taş, “Rahatsız olduğunu söyleyen birine 13 saat boyunca hiçbir şekilde bakılmaması hayatın olağan akışına aykırı. ‘Seslendik, duymadı’ ve ‘telefonla aradık’ demekle yetiniliyor. Ama kamarada olduğu bilinen birine 13 saat boyunca kapıyı açıp bakılmaması kabul edilemez” dedi. Yoldaş Taş, kız kardeşiyle son görüşmesinde kalabalık bir grupla birlikte olduğunu söylediğini aktardı. Ancak iş arkadaşlarının beyanlarına göre teknenin iskeleye yanaştığı, bazı kişilerin ayrıldığı, ardından tekrar denize açıldığı iddiaları bulunduğunu belirten Taş, “Savcılık bu kişilerin hiçbirinin ifadesine başvurmuş değil. Bu süreçte delillerin titizlikle toplanmadığını görüyoruz” diye konuştu. Ortada henüz adli tıp raporu bulunmadığını söyleyen ağabey Taş, buna karşın bazı basın yayın organlarında ölüm nedeninin “kalp krizi” ya da “karbonmonoksit zehirlenmesi” olarak sunulmasına tepki gösterdi. Taş, “Elimizde resmi bir rapor yokken bu bilgiler nasıl servis ediliyor?” diye sordu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Şüphelilerden birinin kız kardeşinin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiğini söyleyen ağabey Taş, bu bilginin aile tarafından bilinmediğini, aynı kişinin jandarma ve savcılık ifadelerinde tanışma zamanına ilişkin çelişkili beyanlarda bulunduğunu anlattı. Yoldaş Taş, şöyle devam etti:

“Kardeşimin ölümünün üzerinden günler geçti. Ancak ne bu 13 saat aydınlatıldı ne de kamuoyuna resmi bir açıklama yapıldı. Etkin ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmeli.”

∗∗∗

HTS VE KAMERA KAYITLARI TALEBİ

Ailenin avukatları, soruşturmanın genişletilmesi için HTS ve baz kayıtları, dijital yazışmalar ile olay günü Taş’ın bulunduğu değerlendirilen yerlere ait güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerinin talep edileceğini açıkladı.

∗∗∗

ADALETİN PEŞİNE BİRLİKTE DÜŞELİM

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Bahar Taş dosyasında gerçeğin ve adaletin peşine birlikte düşme çağrısı yaptı: “Bahar Taş’ın ölümünün sıradanlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Deliller hızla ve bütünlüklü biçimde toplanması gerekirken, ailenin ve iş arkadaşlarının ifadeleri alınması gerekirken bu süreç geciktirildi. Bazı maddi bulguların kaybolma veya değiştirilme riski ortaya çıktı. En kritik tanıkların dinlenmesi gerekirken dikkate alınmadı. Bahar Taş dosyasında gerçeğin ve adaletin peşine hep birlikte düşelim. ‘Bahar Taş’a ne oldu?’ sorusunu en yüksek sesle soralım, cevabı ortak mücadelemizle ortaya çıkaralım.”