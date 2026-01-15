Şüpheli ölümde DNA detayı: 7’nci kattan düşen kadının sevgilisi olduğu iddia edilen erkek tutuklandı

İstanbul Kartal'da bir kadının 7. kattan düşerek ölümüne ilişkin daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan ve sevgilisi olduğu iddia edilen Beytullah Ö., tırnağında Hatice Biçmek'e ait DNA profilinin tespit edilmesi üzerine tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cevizli Mahallesi'nde Hatice Biçmek'in (27) 9 Ekim 2024'te 7. kattan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin çalışma yaptı.

Tanık sıfatıyla bilgisine başvurulan Caner K, olayın meydana geldiği binanın karşısında ikamet ettiğini, sabah işe gitmek için dışarı çıktığında maktulü yerde yatar vaziyette gördüğünü beyan etti.

Cumhuriyet savcısının olayı "şüpheli ölüm" olarak değerlendirmesi üzerine, Biçmek'in sevgilisi olduğu iddia edilen Beytullah Ö. (35) olay günü gözaltına alındı.

Şüpheli Beytullah Ö. emniyetteki ifadesinde, aralarında herhangi bir tartışma olmadığını ileri sabah saatlerinde evden ayrıldığını, daha sonra ev sahibinin aramasıyla konuyu öğrendiğini savundu.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Beytullah Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmaya ilişkin çalışmalar kapsamında, şüpheli Beytullah Ö'nün tırnak arasından alınan sürüntü örneklerinde maktule ait DNA profili tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheliyi tekrar yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beytullah Ö'yü 13 Ocak'ta Samsun'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin olayın yaşandığı gün apartmandan çıkarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.