Şüpheli ölümde sil baştan

Ankara’da binicilik eğitmeni 27 yaşındaki Semanur Arslan’ın geçen yıl 20 Ekim’de Ferhat D.’nin oturduğu gökdelenin 43’üncü katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin dosya yeniden açıldı.

Mahkeme, Arslan’ın tırnaklarında erkek DNA’sı bulunmasına rağmen araştırma yapılmaması, cep telefonunun incelenmemesi, şüpheli ifadelerindeki çelişkilerin giderilmemesi, HTS kayıtlarının analiz edilmemesi ve aile bireylerinin beyanlarına başvurulmaması gibi eksiklikler nedeniyle takipsizlik kararını kaldırdı.

Arslan, geçen yıl 20 Ekim’de, arkadaşı Ferhat D.’nin Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi’nde oturduğu gökdelenin 43’üncü katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sırasında evde bulunan Ferhat D. ve Ezgi Ö., gözaltına alınmış ve ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Ferhat D. ile arkadaşı Ezgi Ö.’nün ifadelerinin alınması, yapılan otopsi ve toksikoloji raporlarının çıkmasının ardından, ‘yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmaması’ nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen mayıs ayında dosya hakkında takipsizlik kararı vermişti. Takipsizlik kararına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Arslan ailesinin avukatları itiraz etmişti. Dosya, Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne taşındı.

Ailenin avukatı Can Lafcı, Arslan’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın intihar, cinayet veya intihara teşvik yönünden başlatıldığını belirterek, ‘‘Bu karar soruşturmanın tüm yönleriyle, eksiksiz biçimde yürütülmesi adına onlar için umut verici oldu. Ailenin bu süreçte en önemli beklentileri, soruşturmanın derinleştirilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması’’ dedi. Lafcı, mahkeme kararının yalnızca Arslan dosyası açısından değil, genel olarak Türkiye’deki kadın cinayetleri bakımından da önemli olduğunu kaydetti.