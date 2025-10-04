Şüpheli ölümler artıyor

Siyasal İslamcı rejimin kadınlara ve kadın haklarına yönelik saldırıları günden güne artarken etkin ve caydırıcı cezaların uygulanmaması kadınları yaşamdan koparmaya devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2025 Eylül ayı raporunu paylaştı.

Yayımlanan rapora göre, Türkiye'de bir ayda 20 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 22 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Rapora göre öldürülen kadınların yüzde 65’i aile bireyleri tarafından katledildi. Kadınların yüzde 60’ı evlerinde yaşamdan koparıldı.

Öte yandan cinayetlerde en çok ateşli silah kullanıldı. Raporda öne çıkan veriler şöyle:

Öldürülen kadınların %60’ının çocuğu vardı

Katledilenlerin en küçüğü 11 yaşının altındaydı.

Öldürülen kadınların %55’inin hangi ‘bahaneyle’ hayattan koparıldığı tespit edilemedi

Cinayetlerin %80’inde ateşli silah ve kesici alet kullanıldı.

Geçen ay en çok cinayet Afyon ve Ankara’da yaşandı.

KADIN KATİLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Burak İnci tarafından katledilen Dilruba Elif Çetin’in davasında savcılık, olay ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. Burak İnci hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık Burak İnci, gelecek hafta hakim karşısına çıkacak.