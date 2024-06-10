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Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 10.06.2024 11:36
  • Giriş: 10.06.2024 11:36
  • Güncelleme: 10.06.2024 11:36
Kaynak: İHA
Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman’da durumundan şüphelenilerek durdurulan 3 şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 3 şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda şahısların üzerinden 176 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

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