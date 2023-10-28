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Şüpheli şahsın evinden çok sayıda tarihi eser, silah ve mühimmat çıktı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; çok sayıda tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 28.10.2023 22:54
  • Giriş: 28.10.2023 22:54
  • Güncelleme: 28.10.2023 22:54
Kaynak: İHA
Şüpheli şahsın evinden çok sayıda tarihi eser, silah ve mühimmat çıktı


Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş ve huzurun sağlanması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Reyhanlı ilçesinde bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 4 tabanca, 8 av tüfeği, 22 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 5 tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük, 300 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 275 tabanca şarjörü, 272 çift tabanca kabzası, 340 adet 9 mm fişek, 105 7.65 mm fişek, bin adet 9 mm kuru sıkı fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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