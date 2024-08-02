Şüpheli şahsın ikametinden silah ele geçirildi

Adıyaman’da, jandarma ekiplerince şüphelenilen bir şahsın ikametinde yapılan aramalarda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda durumundan şüphelenilen M.T., isimli şüpheli şahsın ikametinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Silahlar muhafaza altına alınırken M.T., isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.