Şüpheli şekilde ölen Tuğba Yavaş için kadın mitinginde adalet talebi

Çanakkale’de geçen yıl şüpheli şekilde hayatını kaybeden akademisyen Tuğba Yavaş için adalet talebi 10 Ocak Büyük Kadın Mitingi’nde yükseldi.

Çanakkale’nin Hamidiye Mahallesi’nde ikamet eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Tuğba Yavaş, 31 Ekim 2024 tarihinde gece saat 02.00 sularında, evli olduğu erkek Alptekin Yavaş ile yaşadığı tartışma sırasında evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yavaş park halindeki bir motosikletin üzerine düştü.

Olay anına tanıklık eden bir görgü tanığı, ifadesinde “Tartışmayı duyduktan yaklaşık 20 saniye sonra bir kadının düştüğünü gördüm. Kadın düşerken baş kısmı aşağıdaydı. Büyük bir ses duyuldu, aşağıya eşya atılmış gibi” sözleriyle olayın gerçekleşme biçimine dikkat çekti.

Yavaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GECİKEN MÜDAHALE

Dosyaya yansıyan bilgilere göre, olaydan önce Tuğba Yavaş ile Alperen Yavaş arasında yaklaşık iki saat süren şiddetli bir tartışma yaşandı, bu durum sanık tarafından da kabul edildi.

Olay yeri incelemesinde yatak odasında kanlı peçete ve havluların bulunması, düşme öncesinde fiziksel bir boğuşma yaşanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Tuğba Yavaş’ın balkondan düşmesinin ardından Alperen Yavaş’ın yaklaşık 1 dakika 40 saniye boyunca aşağı inmediği, bu süre zarfında yardım çağrısında bulunmadığı tespit edildi. Olay sonrası 112 Acil Servis’i sanığın değil, bir komşunun aradığı da dosyada yer aldı.

TUTUKLAMA VE TAHLİYE

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Alptekin Yavaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak dosyada henüz tanıklar dinlenmeden ve adli tıp raporu tamamlanmadan, sanık avukatlarının itirazı üzerine 8 Ocak 2025’teki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanık Alptekin Yavaş’ın, tahliye edildikten sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde online ders vermeye devam ettiği öğrenildi.

ÖĞRENCİLERDEN DURUŞMAYA ÇAĞRI

Yaşanan tüm bu süreç, Tuğba Yavaş’ın ölümünün etkin ve tarafsız biçimde soruşturulmadığı yönündeki kaygıları artırırken, 10 Ocak Büyük Kadın Mitingi’nde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri dosyayı kamuoyuna duyurmak için alanlardaydı.

Öğrenciler BirGün’e yaptıkları açıklamada “Tuğba Yavaş’ın ölümünün “intihar” başlığı altında geçiştirilmesine, delillerin ve çelişkilerin görmezden gelinmesine karşı adalet talebimizi yükselttik. Kadınların şüpheli ölümlerinin cezasızlıkla sonuçlanmaması, üniversitelerin ve yargı mekanizmalarının sorumluluklarını yerine getirmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ettik” dedi.

Tuğba Yavaş davasının bir sonraki duruşması 12 Ocak 2026 tarihinde Çanakkale Adliyesi’nde görülecek.

Öğrenciler “Tuğba için adalet talebi, yalnızca bir ailenin değil, tüm kadınların ve öğrencilerin ortak talebi olmaya devam ediyor” diye konuştu.