Şüpheliye imza bile attırmamışlar

Depremde 14’ü çocuk 42 kişiye mezar olan Selim Köse Apartmanı soruşturmasında skandala imza atıldığı anlaşıldı. Adli kontrol kararı verilen şüpheliye kararın tebliğ edilmediği ve aylarca imza bile atmadığı anlaşıldı.

İsmail ARI

Deprem felaketinden Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi’ndeki Selim Köse Apartmanı da yerle bir oldu. Yıkılan apartmanda 14’ü çocuk toplam 42 kişi yaşamını yitirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Eysem E. İsimli şüpheli hakkında 23 Mart 2023 tarihinde haftada bir gün imza atması için adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi.

TOPU PTT’YE ATTILAR

Ancak mahkeme tarafından 7 Aralık 2023 tarihinde hazırlanan yazıda ise Eysem E.’ye kararın tebliğ edilmediği bu nedenle belirlenen günlerde imza atmadığı, yani adli kontrol uygulanmadığı ortaya çıktı. Gerekçe olarak ise PTT teşkilatının karar verildiğinde çalışmaması gösterildi. Yıkılan apartmanda yakınlarını kaybeden Avukat Seda Mutaf, 6 Aralık 2023 tarihinde adli kontrol kararına uymayan Eysem E.’nin tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talebi de reddetti.

SKANDALLAR ZİNCİRİ

Skandallar zinciri bununla da sınırlı kalmadı. Avukat Seda Mutaf, Hakimler Savcılar Kurulu’na Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi hakimini şikâyet etti. Mutaf, enkazdan karot, demir numunesi alınması ile alanda sondaj yapılması talebine yanıt beklerken şüpheli Eysem E.’nin talepleri hızla kabul edildi. Mutaf şikâyetinde, “Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmış iki adet delil tespit içeren değişik iş dosyası derdest iken ve karot ve demir numunesi alınması ile sondaj talebi beklerken, soruşturma dosyası şüphelisi Eysem E. tarafından açılmış bir delil tespit talebi olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Kaldı ki halihazırda delil tespiti yapılmasını bekleyen iki adet delil tespit istemli değişik iş dosyası dururken yeni açılmış başka bir delil tespitinde karot alınması mahkemenin açıkça tarafsızlığını yitirdiğini gösteren çok önemli bir husustur. Hukuk ilkelerini hiçe sayarak eşitliğe aykırı ve hakimin tarafsızlığına gölge düşüren kararları neticesinde hakim hakkında gerekli tahkikatın yapılması amacıyla müvekkillerim adına vekaleten Sayın Başkanlığınıza şikayet zarureti hasıl olmuştur.”

“Şüphelinin talepleri kabul edilirken bizim taleplerimiz neden reddediliyor?” diye soran Avukat Seda Mutaf, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bizim taleplerimize karşılık ‘Savcılık tarafından demir karot numuneleri alındı’ deniyor ama şüpheli istediğinde bu numuneleri alıyorlar. Dosyadaki tüm şüphelileri elini kolunu sallayarak sokakta geziyor. Hepsi akrabalar ve inşaat yapmaya devam edenler dahi var. Bize resmen mezar hazırlamışlar ama yargı önünde hesap sorulmuyor.” ifadelerini kullandı.