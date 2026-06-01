Süre bugün doluyor: Emlak vergisinde son gün uyarısı

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi birinci taksit ödeme süresi bugün dolarken, ödemesini gün sonuna kadar tamamlamayan mükelleflere geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Konut, arsa, arazi ve işyeri sahiplerini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde yasal süre bugün doluyor.

Mali yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen mükelleflerin ödemelerini gün sonuna kadar tamamlaması gerekiyor. Süresi içinde ödeme yapmayanlara geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.

ÖDEME YÖNTEMLERİ

Emlak vergisi ödemeleri peşin ya da iki taksit halinde yapılabiliyor.

Yurttaşlar ödemelerini belediye veznelerine giderek yapabildiği gibi, dijital kanallar üzerinden de gerçekleştirebiliyor.

e-Devlet kapısı üzerinden taşınmazın bağlı olduğu belediyenin sistemine giriş yapan yurttaşlar, ödemelerini internet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde tamamlayabiliyor.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

Emlak vergisi, belirli şartları taşıyan bazı gruplar için uygulanmıyor. Kanuna göre emlak vergisinden muaf olanlar şöyle sıralanıyor:

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar





Hiç geliri olmadığını belgeleyen işsizler ve ev hanımlar





Engelli yurttaşlar ve gaziler





Şehit yakınları (eş ve çocukları) ile vazife malullüğü aylığı alanlar

Muafiyetten yararlanmak isteyen gayrimenkul sahiplerinin, gerekli belgelerle birlikte bağlı bulundukları belediyelere başvuruda bulunmaları gerekiyor.