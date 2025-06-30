Süre doldu, halk meydana indi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Sırbistan’da aylardır sürdürdükleri protestolarla hükümeti sarsan öğrencilerin liderliğinde on binlerce kişi erken seçim talebiyle başkent Belgrad’da toplandı.

12 yıllık hükümetini feshetmesi için Devlet Başkanı Aleksandar Vucic’e tanıdıkları sürenin dolmasının ardından eylemciler, protesto gösterisi düzenledi. Polis protestoya sert müdahale ederken onlarca kişi gözaltına alındı.

Budapeşte’nin merkezindeki Slavija Meydanı’nı ve çevresindeki birkaç bloğu dolduran büyük kalabalık “Seçim istiyoruz!” diye slogan attı. Protestocuların birçoğu kalabalık nedeniyle meydana ulaşamadı. Polis gösterilere 40 bin kişinin katıldığını belirtirken tarafsız gözlemciler 140 binden fazla kişinin Belgrad’da toplandığını açıkladı.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Polis ile sert müdahale ettiği protestocular arasında saatler süren sokak çatışmalar yaşandı. Polis müdürü Dragan Vasiljevic, yirmiden fazla protestocunun gözaltına alındığını, altı polis memuru ile birçok sivilin ise yaralandığını açıkladı. Gösterilerde konuşan bir protestocu, “Bu sosyal krizden çıkışın yolu seçim. Bugünden itibaren mevcut yetkililer gayrimeşrudur” dedi.

Öğrencilere destek vermek için protestolara katılan bir kadın çiftçi olan Sladjana Lojanovic ise Reuters’a verdiği demeçte “Kurumlar gasp edildi ve çok fazla yolsuzluk var. Seçimler çözüm ama Vucic barışçıl bir şekilde gitmek istemeyecek” dedi. Seçim çağrısı yapan protestocuları “ülkeyi ele geçirmeye çalışan yabancı bir komplonun parçası olmakla” suçlayan Vucic ise “Sırbistan’ı devirmek istediler ve başarısız oldular” dedi.

VUCİC’E ÜLTİMATOM

Vucic hükümetini “yolsuzluk” ve “demokrasiyi erozyona uğratmakla” suçlayan öğrenci liderleri, Vucic’e cumartesi akşamı 21.00’a kadar erken seçim ilan etmesi için “ültimatom” vermişti. Vucic ise ültimatomu reddetmişti. Protestolar sona ererken organizatörler kalabalığa yaptığı açıklamada halkı “özgürlüğü kendi ellerine almaya” davet ederek mücadelenin devamı için “yeşil ışık” yaktı. Organizatörler sosyal medyadan yaptıkları açıklamada ise “Yetkililer talepleri karşılamak ve tırmanmayı önlemek için tüm mekanizmalara ve zamana sahipti. Bunun yerine, vatandaşlara karşı şiddeti ve baskıyı seçtiler. Durumun herhangi bir radikalleşmesi onların sorumluluğunda” dedi.

HÜKÜMETİ SARSTILAR

Cumartesi gecesi düzenlenen protesto, Sırbistan’da üniversite öğrencilerinin önderlik ettiği ve Vucic’in iktidarını sarsan yaklaşık 8 aydır süren eylemlerin ardından geldi. Öğrenci eylemleri, kasım ayında ülkenin kuzeyindeki Novi Sad şehrinde bir tren istasyonunun çatısının çökmesi ve 16 kişinin ölmesinin ardından başlamıştı.

Öğrencilerin okul işgalleriyle başlayan eylemler öğretmenler, işçiler ve çiftçiler gibi toplumun birçok farklı kesiminden destek alarak büyümüştü.

Kazanın yolsuzluk ve devlet projelerinde ihmallerden kaynaklandığı belirten protestocu öğrencilerin baskısı sonucu Başbakan Milos Vucevic ile birçok bakan bu yılın başında istifa etmişti. Ancak Vucic iktidarının taleplerini karşılamadığını belirten öğrenciler, mayıs ayı başından bu yana seçim çağrısı yapıyordu.

YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

Sayıları giderek artan muhaliflerin kendisini ve müttefiklerini organize suçla işbirliği yapmakla, rakiplerine karşı şiddet ve medya özgürlüğünü kısıtlamakla suçlanan Vucic, bu iddiaları reddediyor. Vucic daha önce ülkede erken seçim yapılmasını reddetmiş ve 2027’de sona erecek olan ikinci dönemine devam etme konusunda kararlılığını dile getirmişti. Vucic’in İlerici Partisi liderliğindeki koalisyonun 250 koltuklu parlamentoda 156 koltuğu bulunuyor.

Öte yandan Vucic’in Belgrad’daki protestolardan önce ülkenin farklı bölgelerinden destekçilerini otobüslerle başkente gönderdiği belirtildi. Protestolardan önceki günlerde ise, 300 bin kişinin katıldığı 15 Mart’taki büyük mitinge benzer şekilde birçok kişinin “Anayasa’yı baltalamak” ve “terörizm” suçlamasıyla tutuklandığı aktarıldı.