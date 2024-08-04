Süre uzatılmıştı: YKS tercih işlemleri için son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona erecek. Adaylar tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci 25 Temmuz'da başladı.

2 Ağustos'ta sona ermesi beklenen tercih süresi, ÖSYM tarafından 4 Ağustos'a (bugün) uzatıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi, depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır."

KAYIT İŞLEMLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.