Süre yarın doluyor: Gözler Özgür Özel’de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 17 Şubat Salı günü partisinin Meclis grup toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mal varlığını açıklaması için verdiği bir haftalık sürenin yarın son günü.

Gürlek'in açıklama yapmaması durumunda mal varlığını Özel'in yarın CHP grup toplantısında açıklaması bekleniyor.

CHP Lideri Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından yaptığı ilk grup toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 19 Mart’ta başlayan operasyonları yürüten Gürlek’e mal varlığını açıklaması çağrısında bulunmuştu.

“PAFTA PAFTA, SİTE SİTE, DAİRE DAİRE…”

Gürlek’in mal varlığının listesinin kendisinde olduğunu belirten Özel, şöyle konuşmuştu:

“16 taşınmazdan telaşla 12’ye düştüler. Akın Bey’i basının karşısında mal varlığını açıklamaya davet ediyorum. Eğer açıklamazsa ben ada ada, pafta pafta, site site, daire daire açıklayacağım. Akın Bey, ‘118 milyona İstanbul’da satılan evi aldım ve şu maaşlarımı biriktirerek aldım’ diye izah edecek. Akın Bey onları açıklamazsa ben hem onları hem RTÜK’teki bir polis memurunun üzerindeki taşınmazları hem Ankara’da, Çayyolu’ndaki bir avukat bürosunun taşınmazlarını, oradaki avukatların taşınmazlarını açıklayacağım.”

“Türkiye siyaset tarihinin en izaha muhtaç konusunu, adaletin emanet edildiği Adalet Bakanı’ndan ve onu atayan Erdoğan’dan soruyorum” ifadelerini kullanan Özel, Gürlek’e bir hafta süre vermişti.

Özel’in Gürlek’e verdiği süre yarın dolacak. Bakan Gürlek’in cevap vermemesi durumunda Özel’in partisinin yarınki grup toplantısında Gürlek’in mal varlığını açıklaması bekleniyor.