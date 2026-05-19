Süreç anketi: Beklenti ve güven azalıyor

SAMER’in 18 ilde 1995 kişiyle yaptığı araştırmaya göre, mevcut diyalog sürecinin olumlu sonuçlanacağını düşünenlerin oranı yüzde 21,8’de kaldı. Sürece “güveniyorum” ve “çok güveniyorum” diyenlerin toplam oranı yüzde 24,2 olurken, yurttaşların yüzde 40,7’si barış ve müzakere sürecinde öncelikli sorumluluğun hükümette olduğunu belirtti.

Yeni Özgür Politika'nın aktardığına göre, SAMER Saha Araştırmaları Merkezi, “Türkiye Geneli Siyasal Gündem ve Seçmen Eğilimi Araştırması” başlıklı raporunu yayımladı. Araştırma, 7-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında 18 ilde, 1995 kişiyle yapılan görüşmelere dayanıyor.

Çalışmada, yurttaşların 2024 Ekim ayından bu yana devam eden sürece ilişkin güven düzeyi, barış ve müzakere tartışmalarına bakışı, sorumluluk atfedilen aktörler ve seçmen eğilimleri ölçüldü.

OLUMLU BEKLENTİ YÜZDE 21,8’DE KALDI

Araştırmada katılımcılara, “Mevcut diyalog tartışmalarını göz önünde bulundurarak, sürecin olumlu sonuçlanabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Bu soruya katılımcıların yüzde 21,8’i “Evet”, yüzde 26,5’i “Hayır”, yüzde 20,7’si “Kısmen” yanıtını verdi. “Kararsızım” diyenlerin oranı yüzde 14,9 olurken, yüzde 12,3 “Fikrim yok”, yüzde 3,8 ise “Süreç yok” yanıtını verdi.

SÜRECE GÜVEN SINIRLI

Katılımcılardan yürüyen sürece duydukları güveni 1’den 5’e kadar puanlamaları da istendi. Buna göre yurttaşların yüzde 22,9’u “hiç güvenmiyorum”, yüzde 23,2’si “güvenmiyorum” dedi.

“Sürece az güveniyorum” diyenlerin oranı yüzde 25,9 olurken, “güveniyorum” diyenlerin oranı yüzde 16,8, “çok güveniyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 7,4 oldu. Böylece sürece açık biçimde güven duyduğunu belirtenlerin toplam oranı yüzde 24,2’de kaldı.

YURTTAŞ HÜKÜMETİ SORUMLU GÖRÜYOR

Araştırmaya göre yurttaşlar, barış ve müzakere sürecinin sağlıklı ilerlemesi için öncelikli sorumluluğu hükümete yüklüyor.

“Barış ve müzakere sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için öncelikli sorumluluğun hangi kurumda ya da yapıda olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 40,7’si “Hükümet” yanıtını verdi.

Bu yanıtı yüzde 25,9 ile “Meclis”, yüzde 11,2 ile “Muhalefet”, yüzde 10,3 ile “Abdullah Öcalan”, yüzde 8,1 ile “PKK” izledi. “Süreç yok” diyenlerin oranı ise yüzde 3,8 oldu.

‘SORUMLULUK YERİNE GETİRİLMİYOR’ DİYENLER ÇOĞUNLUKTA

Katılımcılara, öncelikli sorumluluğu bulunduğunu düşündükleri kurum ya da yapının bu sorumluluğun gereğini yerine getirip getirmediği de soruldu.

Bu soruya yüzde 26,9 “Evet”, yüzde 16,6 “Kısmen” yanıtını verirken, yüzde 52,7 “Hayır” dedi. “Süreç yok” diyenlerin oranı yüzde 3,8 olarak kaydedildi.