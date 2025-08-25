Süreç belirsizliğini koruyor

Haber Merkezi

TBMM’deki kurulan komisyonun varlığı bir yana Ortadoğu eksenli yürütülen sürece ilişkin belirsizlikler sürüyor. Saray rejimi muhalefete yönelik operasyonları sürdürürken yürütülen ‘barış’ tartışmaları soru işaretlerini artırmış durumda.

Dün Adana’da konuşan DEM Parti Tülay Hatimoğulları, CHP’li belediyelere yönelik birbiri ardına gerçekleştirilen operasyonlar için iktidara çağrıda bulundu. Meclis’te yerel yönetimlere yönelik denetim için bir komisyon kurulmasını öneren Hatimoğulları, “Gerçekten bir yolsuzluk varsa o açığa çıkarılsın ama bu bütün belediyeler için yapılmalı. Fakat bunu kalkıp bir siyasi saikle muhalefet belediyelerini bu anlamıyla tasfiye etmeye çalışmak Türkiye demokrasisine ve barış ve demokratik toplum sürecine zarar vermektedir” dedi.

Hatimoğulları, "AYM kararlarının, AİHM kararlarının hayata geçmesi, Can Atalay’ın, Osman Kavala’nın Figen Yüksekdağ’ın, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması da şarttır” diye konuştu.

Hatimoğulları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir aydır görüşemediklerini belirterek, "Bizdeki beklenti neydi? Sayın Öcalan’la sistematik görüşme olacak, özgür yaşayacak, özgür çalışacak koşulları oluşturulacak ve biz hala bunları bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Hatimoğulları’nın konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Şunu çok iyi biliyoruz ki PKK ile devlet arasındaki görüşmelerdeki baş müzakereci kendisidir. Ve kendisiyle görüşülmeyen ya da görüşmenin aksatılması, bütün bunlar sürecin aksaması anlamına gelir. O nedenle bu görüşmeler derhal gerçekleşmelidir. Şunu da hatırlatmak isterim Bahçeli’nin yaptığı ilk konuşmaları hatırlayacaksınız, demişti ki Öcalan gelsin mecliste konuşsun demişti. Bu komisyondan elbette çok önemli beklentileri var. Demokratik entegrasyon yasalarının çıkması, özgürlük yasalarının çıkması, infaz yasasının gündeme alınması, bir özel yasanın çıkması ayrıca, bütün bunlar acilen bu komisyon tarafından çalışması yürütülmeli. 1 Ekim’e kadar bu hazırlıklarla ilgili yol alınmış olmasını çok önemsiyoruz.” DEM Parti’nin Van’da düzenlediği mitingde de iktidarın somut adım atmadığı ve muhalefete yönelik saldırılara devam ettiği vurgulandı. Yapılan konuşmalarda Öcalan’ın tecridinin devam ettiği belirtildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Barışı savunmak için buradayız. Bizler barışa inanıyoruz. Bizler barışın ne kadar mukaddes, ne kadar kutsal bir dava ve mücadele olduğunu çok iyi biliyoruz. Selahattinlerin, Figenlerin cezaevindeki tutsaklık halinin son bulması da barış mücadelesine, barış sürecine sahip çıkmakla olur. Türkiye kamuoyu Van’daki bu alana iyi baksın. Van halkı, Kürt halkı bütün acılara rağmen, bütün yaşanmışlıklara rağmen hala barış diyor. Biraz vicdan ve onur varsa, acılar yaşayan bu halkın barışa sahip çıktığı kadar siz de sahip çıkarsınız. Sayın Öcalan’a uygulanan tecrit barışa uygulanan tecrittir."