Süreç dondu, acil adımlar atılmalı

Haber Merkezi

İktidar ve İmralı tarafından başlatılan sürecin tıkanma noktasına gelirken Barışa İhtiyacımız Var Kadın İnisiyatifi, gerekli adımların bir an önce atılması çağrısında bulunarak sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu. Kadınların sürecin bir muhatabı olduğunu belirten Barışa İhtiyacımız Var İnisiyatifi'nden Roza Kahya, “Barışın ve demokrasinin birlikte ilerlediği bir süreç istiyoruz” dedi.

Mezopotamya Ajansı'ndaki habere göre Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin uzun süredir tıkanma noktasına geldiğini Kürt kanadının açık bir şekilde dile getirdiğini belirten Kahya, "inisiyatif olarak komisyona sundukları 5 talebin raporda yer almadığını söyledi.

RAPORDA TALEPLER YOK

Raporun diline ve “terörsüz Türkiye” söylemine tepki gösteren Roza Kahya, “Bir halkın hafızasının nasıl yeniden diriltileceği meselesi asla bu komisyon raporunda gündem değildi” dedi.

Tüm bu tabloya rağmen barış talebinden vazgeçmeyeceklerini ve yinelemeye devam edeceklerini söyleyen Roza Kahya, “Biz zaten barışın onurlu tarafında duranlar olarak hâlâ barışa bir ihtimal var diyoruz. Barışa ihtiyacımız var ve bunda ısrar ediyoruz. 50 yıldır süren bu savaşın aynı zamanda ezilenlerinden taraf olan biz kadınlar için, kadınlara dair suçların da aydınlatılması gerekiyor. Sürecin muhataplarının statülerinin anayasal güvence altına alınması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

KJK de (Kürdistan Kadın Toplulukları) Ankara'yı sürece dair adım atmamakla suçladı. KJK'den yapılan açıklamada Kürt Hareketinin gerekli adımları attığı, devletin ise Kürtleri “statüsüzlüğe” mahkum etmeye çalıştığı ileri sürülerek bu durumun kabul edilemez olduğu kaydedildi. Açıklamada, "AKP iktidarı ısrarla bu sürecin tıkanmadığını, başarıyla yürüdüğünü söylemektedir. Gerçekçi yaklaşıldığında görülür ki yürüyen bir süreç yoktur, süreç donmuş ve tıkanmıştır" denildi.

AKP iktidarı tarafından sürece dair atılan tek adımın komisyon olduğunun belirtildiği açıklamada, "Komisyon yazdığı raporu Meclis'e sunmuş, ancak aylardır atılması gereken hukuki adımlarla, yasalarla ilgili olarak herhangi bir adım atılmamıştır" ifadelerine yer verildi.

DÜZENLEMELER ZARURİ

Diyarbakır'da 4-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Demokratik Kürt Hukukçular Konferansı'nın yayınlanan deklarasyonunda, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında yeni hukuki düzenlemelerin zaruri olduğu vurgulandı.