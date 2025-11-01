Süreç eleştirileri dikkat çekmişti: Selahattin Demirtaş'tan yeni mesaj

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni sürece ilişkin değerlendirmelerinin ardından gelen yorumlara yanıt verdi.

Kendisine yönelik eleştirileri, kaygı, beklentilerin avukatlarınca olabildiğince aktarıldığını kaydeden Demirtaş, "Hepsi de çok kıymetli, yol göstericidir. Bu vesileyle hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

Barışın, özgürlüğün, demokrasinin ve kardeşliğin yolcularının her daim yola odaklanması gerektiğini vurgulayan Demirtaş, "Zamanınızı, emeğinizi ve enerjinizi kar makinasını kurcalamakla harcarsanız oyalanırsınız, kar yolları yine kapatır. Siz sürekli ileriye bakın, hızla hedefe doğru ilerleyin" dedi.

"Kar makinasının görevi budur, işini yaptığı için zarar görmez" diyen Demirtaş, "Ayrıca paniklemeyin; kar makinasından makam aracı olmaz, limuzin yerine de kullanılamaz. Hepinizi çok seviyor, kıymet veriyor ve hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, X hesabından el yazısıyla yayımladığı mesajını Kürtçe şu ifadelerle bitirdi: "Korkmayın, durmayın yürüyün. Yolunuz açık olsun."

Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Merhabalar,

Hepiniz iyisinizdir umarım. Biz de gayet iyi, moralli ve güçlüyüz. Eleştirilerinizi, kaygılarınızı, beklentilerinizi avukat arkadaşlarım olabildiğince bana aktarıyorlar. Hepsi de çok kıymetli, yol göstericidir. Bu vesileyle hepinize içtenlikle teşekkür ediyorum.

Bilirsiniz, bazen kar yolları kapatır ve yüzlerce araç yolda kalır; peş peşe dizilir, konvoy halinde beklerler. Kar, boran, tipide ya havaların ısınıp yolların açılmasını günlerce, aylarca bekleyeceksinizdir ya da kar küreme makinası gelir, yolu açar ve ilerlersiniz. Sizin aracınızın giremeyeceği yollara kar makinası girer, risk alır, öncülük yapar, yolu açar ve kenara çekilir, siz devam edersiniz. Sizler barışın, özgürlüğün, demokrasinin ve kardeşliğin yolcularısınız ve her daim yola odaklanmalısınız; açılan yoldan ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemelisiniz. Zamanınızı, emeğinizi ve enerjinizi kar makinasını kurcalamakla harcarsanız oyalanırsınız, kar yolları yine kapatır. Siz sürekli ileriye bakın, hızla hedefe doğru ilerleyin.

Ve merak etmeyin, kar makinasının görevi budur, işini yaptığı için zarar görmez. Ayrıca paniklemeyin; kar makinasından makam aracı olmaz, limuzin yerine de kullanılamaz. Hepinizi çok seviyor, kıymet veriyor ve hayırlı yolculuklar diliyorum.

Korkmayın, durmayın yürüyün. Yolunuz açık olsun."

DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?

Demirtaş, kamuoyunda 'ikinci barış süreci' olarak bilinen gelişmelerle ilişkin yazısında 'kardeşlik hukuku ve duygusunun onarılması'yla ilgili etkili ve sonuç alıcı tek bir adım bile atılmadığını söylemişti.

Demirtaş, "'mutlak butlan, iptal, tutuklama, kayyum, casusluk, rüşvet' operasyonlarıyla ayrışma iyice derinleştirildi" eleştirisi yapmıştı.