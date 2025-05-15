'Süreç' Erdoğan'ın diline yansıdı: Türk'ü Kürt'ten ayırırsan, Arap'tan ayırırsan yalnız kalır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'ndeki Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu'nda konuştu.

Erdoğan açıklamalarında, PKK'nin silah bırakma ve fesih sürecine değindi. Erdoğan süreci MİT'in takip edeceğini ve artık Türkiye'de 'şiddet ve terör' ortamının sona ereceğini söyledi.

Sık Sık 'Türk, Kürt, Arap kardeşliğinden' bahseden Erdoğan, şunları söyledi:

"Nereye gittiğimizi biliyoruz. Bizim muhalefetten en büyük farkımız budur. Davamız büyük. Türk, Kürt, Arap, birlikte var olmuş, birlikte savaşmış, galibiyeti de mağlubiyeti de birlikte yaşamıştır. Coğrafya ve tarih Kürt, Türk ve Arap'ı çözülmez şekilde sıkı sıkıya bağlamıştır. Malazgirt; Kürt, Türk, Arap'ın ortak zaferidir. Çaldıran, Kürt, Türk, Arap'ın ortak zaferidir. Biz bu coğrafyada ittifak yapınca güçlendik, cihana hükmettik. Ancak hep beraber fetreti yaşadık. Birbirimze düştüğümüzde zayıfladık, bunu dış güçler çok iyi biliyor. Bizi birbirimize düşürmek için her yola başvuruyorlar.

Maalesef zaman zaman kurdukları tuzaklarda başarılı oldular. Yaşanan onca acıya rağmen bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin oyununa gelenler, tuzağına düşenler oldu. Bugün bile gözünü kin bürüyenler olduğunu görüyoruz. Birlikteliğimize, dayanışmamıza engel olmak için her yolu deniyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Türk'ü Kürt'ten ayırırsan, Arap'tan ayırırsan yalnız kalır zayıflar. Başkaları ne yaparsa yapsın biz inadına kardeşliği savunacağız."

Sürece ilişkin umutlu olduklarını ifade eden Erdoğan, Cumhur İttifakı'na da özel vurgu yaptı:

"Bölücü terör örgütü geçtiğimiz günlerde artık kendisini feshedeceğini açıkladı. Bunu, milletimizin başına musallat olan 40 yıllık müsibetten kurtulmak adına müspet karşıladık. Bu sürecin MİT ve güvenlik teşkilatlarımız açısından titizlikle incelenecek. Biz terörü, şiddeti terk edene suhuletle yaklaşırız. Cumhur İttifakı ile çok yakın ve eş güdüm halindeyiz. Temkinliyiz, sabırlıyız, iyimseriz, umutluyuz."

Erdoğan, kedisini dinleyenlere "'Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli durur' diyeceksiniz. Kimsenin zihninde şüphe, soru işareti kalmayacak şekilde 'terörsüz Türkiye'yi hep birlikte anlatacağız" diyerek seslendi.

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Kimsenin kaygısı, şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gündemine hakimdir. Biz 22 yıldır neredeysek bugün de aynı yerdeyiz. Bugün her bakımdan çok daha güçlüyüz. Ne Irak'ta ne Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz olmadı, bundan sonra da olmayacak. Bölgemizde terörün süresi bitti. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır.

Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski düzen çatırdamaktadır. Türkiye kutup başı olarak yeni dönemde hak ettiği yere hızla geliyor. Türkiye'nin önü aydınlanıyor. Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Terör meselesini de geride bırakınca Türkiye, bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur artacak, kardeşlik pekişecek, demokrasi güçlenecek. Yarım asırdır Türkiye'nin ayağına vurulan bir prangayı söküp atacağız, o zaman menzile daha hızlı yürüyeceğiz."