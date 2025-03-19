Süreç için belirsizlik devam ediyor

Politika Servisi

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısının ardından siyasi parti ziyaretlerine başlayan DEM parti, dün Türkiye Barolar Birliği ile görüştü. DEM heyeti, Newroz öncesi İmralı’ya gitmek için de bir kez daha Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Sürecin dünkü gündemi ise Suriye’deki gelişmeler ve PKK’nin kongreyi nasıl toplayacağı oldu. Kobani’de gerçekleştiği iddia edilen SİHA saldırısını yalanlayan Saray rejimi, örgütün kongreyi toplaması gerektiğini bir kez daha yinelerken PKK ve DEM Parti kongre için Öcalan’ı işaret etti.

Son olarak rejimin ortaklarından MHP Lideri Devlet Bahçeli kongrenin toplanmasını hatırlatırken 18 Mart Çanakkale’nin yıldönümü vesilesiyle yayınladığı paylaşımda ‘terörsüz Türkiye’ mesajını tekrarladı.

‘UMUT HAKKI BİZİM MEVZUATTA YOK’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Bundan sonraki adımlar ne olabilir’ şekilde şimdiden bir tartışma doğru değil. Bu sürecin akamete uğramaması lazım, bu hepimiz için önemli." dedi.

Tunç, ‘‘umut hakkı’’ konusundaki tartışmalara ilişkin soruya, ‘‘Umut hakkı bizim mevzuatımızda, kanunlarımızda olan bir konu değil’’ yanıtını verdi. İmralı’da tecridin olmadığını iddia eden Tunç, ‘‘Yani hükümlüye göre bir şart, ayrım söz konusu değil. Orada sağlık şartları, yeme, içme, barınma şartları hepsi mevzuatımıza uygun şekilde yürütülüyor’’ ifadesinde bulundu.

GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI YAPAMAZ

Tunç, ‘‘Öcalan Newroz’da görüntülü bir çağrıda bulunacak mı?" sorusuna, “Mektup gönderebilir, telefonla görüşebilir. Bunlar mevzuatta olan hususlar. Ama bir videoyla, canlı bağlantıyla temas kurması söz konusu değil’’ dedi. ‘‘Mektup’’ konusunda henüz bir talebin bulunmadığına işaret eden Tunç, ‘‘Talep olursa mektup ile ilgili değerlendirme yapılabilir. Newroz’u kutlamak için bir mektup gönderecekse zaten o mektup bu çağrının ruhuna uygun olması lazım ki yoksa çağrının bir anlamı kalmaz. Çağrıyı bu sefer siz yırtıp atmış olursunuz’’ diye konuştu. DEM Parti heyeti ile Abdullah Öcalan’ın görüşmesi sırasında çekilen görüntüye ilişkin ‘‘Video, tamamen devletin güvenlik ve istihbaratı açısından çektiği bir video’’ açıklamasında bulundu. Tunç, herhangi bir af teklifinin gündemlerinde olmadığını da belirtti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, da gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

‘ERDOĞAN TEDBİR ALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ’

Yaptıkları görüşmede Öcalan’ın provokasyonlara karşı uyardığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu süreçte gelebilecek her türlü provokasyona karşı gereken bütün tedbirleri alacaklarını söylediğini hatırlatan Bakırhan, “Erdoğan’a soruyoruz: Kobanê’de 7’si çocuk 9 kişilik bir ailenin öldürülmesi sabotaj değil de nedir? Provokasyon değil de nedir? Bahsettiğiniz en üst seviyede tedbirleri ne zaman alacaksınız?​” diye sordu.

Bakırhan, “İlk pedalı Sayın Öcalan büyük bir cesaretle, büyük bir sorumlulukla yerine getirdi. Şimdi pedal çevirme sırası iktidarda, devlettedir. Sayın Öcalan’ın çağrısının üzerinden 24 saat bile geçmeden, PKK kendini fesih etme kararı aldı. Öcalan’ın kongreyi yöneteceği, mekanizmayı bir zahmet oluşturun” diye konuştu.

‘BAKANI AŞAR’ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Tunç hakkında da konuşan Bakırhan, ‘‘Bu mesele sayın Adalet Bakanı’nı aşan bir meseledir. Uluslararası evrensel kuralları uygulayacaksa umut hakkı diye bir şey de var. Bu bizim icat ettiğimiz, ürettiğimiz bir mesele değil. Çözüm olacaksa, barış olacaksa, yeni ve demokratik bir zemin oluşturulacaksa da umut hakkı, cezaevlerindeki bu kumpas davaları da gözden geçirilmelidir’’ dedi.

KİMİN NEREDE DURDUĞU NETLEŞSİN

‘‘Bizim muhatabımız kim?’’ diye soran Bakırhan, ‘‘Her gün bir AK Partili yetkili bakana cevap vermek durumunda kalmayalım. Bu süreç yürüyecekse, çözüm olacak umut da olmalı, umut hakkı da olmalıdır. İnsanlar sonsuza kadar cezaevinde mi kalacaklar?’’ tepkisini gösterdi.

Bakırhan, ‘‘Adalet Bakanı bu sürecin neresindedir, bu cevap bu sürece ne katkı sunuyor? Tecrit yokmuş! Biz inandık mı buna, 4 yıldır Sayın Öcalan avukatlarıyla, ailesiyle mi görüştü? Ayıptır! Kimin nerede durduğunu bir zahmet biraz netleştirmesi gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

∗∗∗

‘ÖRGÜT İÇERİSİNDE İKNA OLMAYAN GRUPLAR VAR’

Sterk TV’ye konuşan PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, Kongre toplama, parti feshetme ve silah bırakma adımlarının ancak Öcalan’ın ‘‘örgütleyip yönlendirebileceği bir süreç’’ olduğunun altını çizdi. “Öcalan’ın ‘‘fiziki şartlarının oluşturulmalı” dedi. Sürecin Öcalan’ın mesajları ile yürütülemeyeceğini ifade eden Karayılan, mevcut durumda yaşananlardan ‘ikna olmayanların’ olduğunu ve bazı hususların söz konusu kişilere bırakılması gerektiğini belirtti. Karayılan, ‘‘Herkes bilmeli ki, mevcut durumda ikna olmayan arkadaşlarımız, savaşçılarımız ve komutanlarımız vardır. Dışarıdan böyle konuşan arkadaşlar bildikleri kadarıyla değerlendiriyorlar fakat biz buradayız ve daha iyi biliyoruz’’ dedi.

‘ÇAĞRI YAPMIYORUM’

Karayılan, ‘‘Bu arkadaşların önderliğin özgürlüğünün önünün açıldığını görmeyene kadar kolay kolay ikna olmaları mümkün değil. Bundan ötürü çağrı yapmıyorum, dedim. İkna olmadan gerçekleştirmeyecekleri bir şey için neden çağrı yapayım! Elbette çağrı yapmam; çünkü yerini bulmaz’’ diye konuştu.