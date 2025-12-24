Süreç komisyonu 20'nci kez toplandı: Son eşiğe geldik

TBMM'de PKK'nin silahsızlanması sürecinde çıkarılacak yasaları görüşmek için kurulan komisyon, saat 11.00'de toplandı.

20'nci toplantı, Komisyon ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'ın konuşmasıyla başladı. Kurtulmuş, komisyonun son eşiğe geldiğini ve yazılacak ortak raporun TBMM Genel Kurulu'na sunulmasının ardından yasa süreçlerinin başlayacağını ifade etti.

TBMM Tören Salonu'nda yapılan toplantının açılışında Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Tarihi bir misyonu gerçekleştiriyoruz. Demokratik müzakere usullerini en uygun şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Konuşulan bütün sözlerin tutanak altına alındığı verimli ve faydalı bir komisyon çalışması gerçekleşti. Toplamda 135 kişi dinlenerek 4 bin 139 sayfa tutanak tutulmuştur. Komisyonumuzun son eşiğine gelindi. Bu da ortak bir rapor yazılması. Bu raporun TBMM Genel Kurulu'na verilerek buradaki tekliflerin yasalaşmasıyle ilgili sürece öncülük etmek. Bu sürecin başarıya ulaşması halinde hayatî bir eşik de aşılmış olacak. Bu sürede nihai raporun tamamlanabilmesi için ilave süreye ihtiyaç olacak."