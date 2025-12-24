Süreç komisyonu 20'nci kez toplandı: Son eşiğe geldik
TBMM'de PKK'nin silahsızlanması süreci için kurulan komisyon 20'nci kez toplandı. Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının son eşiğe geldiğini ve yazılacak ortak raporun ardından yasa süreçlerinin başlayacağını söyledi. Kurtulmuş, ortak ve nihai rapor için ilave süreye ihtiyaç olabileceğini belirtti.
TBMM'de PKK'nin silahsızlanması sürecinde çıkarılacak yasaları görüşmek için kurulan komisyon, saat 11.00'de toplandı.
20'nci toplantı, Komisyon ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'ın konuşmasıyla başladı. Kurtulmuş, komisyonun son eşiğe geldiğini ve yazılacak ortak raporun TBMM Genel Kurulu'na sunulmasının ardından yasa süreçlerinin başlayacağını ifade etti.
"İLAVE SÜREYE İHTİYAÇ OLABİLİR"
TBMM Tören Salonu'nda yapılan toplantının açılışında Kurtulmuş şunları kaydetti:
"Tarihi bir misyonu gerçekleştiriyoruz. Demokratik müzakere usullerini en uygun şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Konuşulan bütün sözlerin tutanak altına alındığı verimli ve faydalı bir komisyon çalışması gerçekleşti. Toplamda 135 kişi dinlenerek 4 bin 139 sayfa tutanak tutulmuştur. Komisyonumuzun son eşiğine gelindi. Bu da ortak bir rapor yazılması. Bu raporun TBMM Genel Kurulu'na verilerek buradaki tekliflerin yasalaşmasıyle ilgili sürece öncülük etmek. Bu sürecin başarıya ulaşması halinde hayatî bir eşik de aşılmış olacak. Bu sürede nihai raporun tamamlanabilmesi için ilave süreye ihtiyaç olacak."
RAPOR YAZIM EKİBİ TOPLANDI
Öte yandan komisyonun hazırlayacağı raporun yazımında yer alacak yazım ekibi pazartesi günü Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Rapor yazım ekibinde DEM Parti İstanbul Milletvekili Çengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Murat Emir, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ve AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül yer alıyor.
Hazırlanacak raporun TBMM Genel Kurulu’na sunulması ve rapor doğrultusunda yasal düzenlemelere gidilmesi bekleniyor.