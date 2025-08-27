Giriş / Abone Ol
Süreç komisyonu 6. kez toplandı: Baro başkanları dinlenecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün altıncı kez toplandı. Toplantıda baro başkanları dinlenecek.

Siyaset
  • 27.08.2025 14:14
Fotoğraf: AA
Mustafa Bildircin
mustafamertbildircin@birgun.net

PKK'nin silah bırakma sürecinin başlamasının ardından kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında altıncı kez toplandı.

Saat 14.15'te başlayan toplantıda, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 Nolu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 Nolu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları dinlenecek.

Ayrıntılar geliyor…

