Süreç komisyonu 6. kez toplandı: Baro başkanlarından "Anayasa ve yargı" vurgusu

PKK'nin silah bırakma sürecinin başlamasının ardından kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında altıncı kez toplandı.

Kurtulmuş, toplantıyı açarken yaptığı kıs konuşmada, İmralı'dan yapılan açıklama ve örgütün bu açıklamaya bütün unsurlarıyla birlikte uyacağını ilan etmesiyle birlikte Türkiye'de tarihi bir fırsatın ortaya çıktığını söyledi.

Bundan sonra sürecin başarıyla sürdürülmesiyle birlikte bazı yasal altyapı hazırlıklarının gerçekleştirilmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye modelini ortaya koymak, Türkiye'ye özgü modeli gerçekleştirmek bu komisyonun tarihi başarılarından olacaktır. Milletimizin beklentisi de budur" dedi.

ERİNÇ SAĞKAN: SÜREÇTE ÖNKOŞUL ANAYASA’YA TAM RİAYETToplantıda, ilk sözü Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan aldı. Sağkan, "Toplumsal barışın sağlanması için atılacak adımları” kıymetli bulduklarını ifade ederek, “Bu sürecin barışa katkı sunmasını gönülden talep ediyorum. TBB olarak, milli beraberliği pekiştirmenin önkoşulunun Anayasa’ya uyulmasından geçtiğini düşünmekteyiz. Yürürlükteki Anayasa’ya uyulmadan ilerlenebileceğini düşünmüyoruz" diye konuştu. Yıllara yayılan derin sorunların, aniden atılacak köklü adımlarla çözülemeyeceğini ve karşılıklı güvenin şart olduğunu kaydeden Sağkan, “Terör örgütünün ve üyelerinin tüm silahlarını teslim edip, yeni bir isimle yeniden kurulmayacağını temin etmesi gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundu.



ÇELİŞKİLİ UYGULAMALAR Sürecin sağlıklı ilerlemesi ve başarıya ulaşması için önkoşulun, “Anayasa’ya tam riayet” olduğunun altını çizen Sağkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplumun ciddi bir kesimin yürütülen sürece ihtiyatla yaklaşmasının temel nedeni, bir yandan meclis çatısı altında toplumsal bütünlüğün gerçekleşmesi için ‘Demokratik adımlar’ hedefi konulurken diğer tarafından tam aksi uygulamaların işletilmesidir. Hukuk aykırı gözaltı ve tutuklama kararları, bazı AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması gibi yargısal faaliyetler ile kayyum uygulamaları, diploma iptali ve Atatürkçü subayların TSK’den tasfiyesi uygulamaları, süreçle taban tabana zıt uygulamalar olarak sıralanmaktadır." TBB’DEN DÖRT BAŞLIK ÖNERİSİ TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Komisyonun amacına ulaşabilmesi için ilk etapta çözülmesinin zorunlu olduğunu düşündüğü” dört başlığı ise şöyle sıraladı: “Keyfi tutuklamalar, basın ve ifade özgürlüğü, bazı yargı kararlarına uyulmaması, kayyum uygulaması…” İNFAZ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK Sağkan, “Adı af olmayan ama sonuçları itibarıyla af niteliği taşıyan örtük af biçimlerinin” sağlıklı yöntemler olmadığını savundu. Af niteliği taşıyan düzenlemelerin İnfaz Kanunu’nda yapılacak değişiklikler ile hayata geçirilemeyeceğini kaydeden Sağkan, düzenlemelerin ancak TBMM’de sağlanacak nitelikli çoğunluk ile hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BİNGÖL BARO BAŞKANI KETENALP: ADALETE GÜVEN DUYGUSU ARTIRILMALI

Bingöl Barosu Başkanı Yusuf Ketenalp ise sürecin farklı siyasi partilerden destek alması itibarıyla, “Umut verici” olduğunu değerlendirdi. Temel hak ve hürriyetler ile demokrasinin sürecin önemli başlıkları olduğunu kaydeden Ketenalp, şu ifadeleri kullandı:

“Eşit vatandaşlık ve yurttaşlık güvence altına alınmalıdır. Bu topraklar üzerinde konuşulan tüm dillerin kamusal alanda kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. AYM ve AİHM kararları uygulanmalıdır. Toplumda çok düşük olan adalete güven duygusu da artırılmalıdır. Kayyum uygulamalarına son verilmeli ve yerel yönetimler güçlendirilmelidir.”

YENİ ANAYASA TALEBİ

Ketenalp’in ardından söz alan Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç ise komisyonun beşinci toplantısında, “Evladının acısını Kürtçe anlatmak isteyen annenin engellenmesinin” doğru olmadığını dile getirdi.

KADES uygulamasına Kürtçe dilinin, Diyarbakır Barosu’nun açtığı dava sonucunda gerçekleştiğinin altını çizen Güleç, “Meclis’in, Kürtçenin kullanımına inisiyatif alarak izin vermesi gerekirdi. Bu sorunların yaşanmaması, anadilde eğitim hakkıyla mümkündür” yorumunu yaptı. AYM ve AİHM kararlarına uyulması ve kayyum uygulamasına son verilmesi gerektiğini dile getiren Güleç, “Toplumsal uzlaşıya dayalı bir Anayasa” yapılması gerektiğini de söyledi.

İLK DÖRT MADDE VURGUSU

Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Gökhan Aydemir, sürecin ilerlemesinde cumhurbaşkanının büyük katkısı olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, “Böylece herkesin Anayasa ve meşruiyet sınırları içinde öneri ve tekliflerde bulunacağı bir zemin meydana geldi” sözleriyle övdü. Anayasa’nın değiştirilemez hükümler içeren ilk dört maddesini anımsatan Aydemir, “Bu süreçte atılan hiçbir adımın bu sınırların dışına taşınamaz. Anayasamızın temel ilkelerinin bu barışın hem de birlikte yaşamanın emaneti olduğunu açıktır“ yorumunu kayıtlara geçirdi.

TUT: TOPLUMSAL UZLAŞI YOK SAYILMAMALI

Hatay Barosu Başkanı Hatay Tut de Anayasa’nın ilk dört maddesine yaptığı vurgu ile konuşmasına başladı. Türkiye’nin kalıcı barışın tesis edilmesi için tarihi bir fırsatın eşiğinde olduğunu ifade eden Tut, Atılacak adımların adil, kapsayıcı ve kararlı olması gerekmektedir. Toplumsal uzlaşı kültürünü yok saymamak, aksine daha da güçlendirmek zorundayız. Kamuoyunda zaman zaman gündeme getirilen en önemli başlıklardan biri Anayasa’nın ilk dört maddesi ile ilgili değişiklik korkusudur. Bu maddelerin müzakere konusu yapılması, toplumsal barışa hizmet etmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet belediyelerine kayyum atanmasının ve belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasının süreci zedelediğini kaydeden Tut, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Gerçek toplumsal barış, tüm topluma eşit yaklaşan adaletli bir irade ile sağlanabilir. Barış süreci yalnızca silahların susması ile değil ifade özgürlüğünün sağlanması ile mümkündür. Düşüncelerinden dolayı işinden olanların, süreçle birlikte derhal işlerine iade edilmeleri gerekmektedir. Fikir açıklamak suç olmaktan çıkarılmalıdır. İnfaz Kanunu’nda değişiklik yapılırken denge gözetilmeli, toplum süreçle ilgili şeffaf şekilde bilgilendirilmelidir."

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER ALINMALI İktidara yakınlığıyla bilinen İstanbul 2 No’lu Baro Başkanı Yasin Şamlı ise yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye projesinin başarısının kanlı, kirli emperyalist planlarının önünde en büyük engel olacağını" öne sürdü.



Süreçte görev alan herkesin kararlılığını ve gayretini ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Şamlı, "terör" eylemlerine katılmamış PKK üyelerine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılarak, "Güven artırıcı önlemler" alınması gerektiğinin altını çizdi.



İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, “İfade ve örgütlenme özgürlüklerinin kullanılmasının sağlanması” gerektiğini belirtti. Yargının, siyasi müdahalelerden arındırılması gerektiğinin altını çizen Özdemir, “Silahlı terör faaliyetlerine katılanların yargılanması mutlaka yapılmalıdır. Kayyum uygulamasına bir an önce son verilmelidir. Uzun süren yargılamalara son verilmeli, tutuklama ceza olmaktan çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan da “Yargı bağımsızlığının olmazsa olmaz” olduğuna dikkati çekerek, şu sözleri kayda geçirdi:

“Toplantı tutanaklarında tutuklu gazeteciler, siyasiler, geri davası için tahliye taleplerini büyük bir üzüntüyle okuduk. Bu hukukun vefat vesikasıdır. Yasama organından tahliye talep edilmesinin yargının bağımsız olmadığının delili değil de nedir? Bugün burada bir sorun çözmek için toplanmışken dahi başka bir hukuksuzluk bir başka cephede devam ediyor. Ülkemizin hukuksuzluk havuzu boşalmıyor. Adeta devir daim oluyor. Dolayısıyla öncelikle yargı bağımsızlığını sağlayan hukuki güvence altına alınması gerekmektedir.”

CHP’Lİ EMİR’DEN ÇOKLU BARO TEPKİSİ:SAVUNMANIN PARÇALANMASINA KARŞIYIZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, baro başkanlarının konuşmalarının ardından söz alarak, “Çoklu baro” uygulamasına tepki gösterdi. Emir, Toplam üye sayıları 100 bini aşan Ankara, İstanbul ve İzmir barolarının komisyonda olmamasının büyük eksiklik olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:

“2020 yılında çoklu baro olarak tanımladığımız, asıl hedefi baroları parçalamak olan yasa Meclis’te kabul edildi. Sonunda AKP’nin murat ettiği, son derece küçük iki baro kuruldu. O denli zayıfladılar ki Ankara 2 No’lu Baro’nun üye sayısı 2 binin de altına düştü. TBMM’nin kurumsal kimliğinin bir parçası olarak kendimizi ev sahibi sayıyoruz. Buraya gelen her misafiri değerli buluyoruz. CHP’nin çoklu baro girişimine, savunmanın böylesine parçalanmasına, ikinci barolara kamudaki avukatların zorla üye yapılmasına karşı olduğumuzu bir kez daha söylemek isterim. Şu ana kadar anaları dinledik ama onun dışında hiçbir kadın temsilci dinlenmedi. Dolayısıyla 86 milyona eşitlik, barış, kardeşlik getirmek iddiasında olan komisyonumuzun kadınlara daha çok söz vermesi gerektiğini düşünüyoruz.”

"İFADELER RAHATSIZLIK YARATIYOR"

TBMM’de konuşan Sivas Barosu Başkanı Fatih Sevim ise Abdullah Öcalan’dan, “Sayın” ya da “Önder” olarak bahsedilmesinin toplumda rahatsızlık yarattığını söyledi



Sevim komisyonda, “ABD'nin verdiği binlerce tır dolusu ağır silahlar nerede ve ne olacak? Asker, polis, vatandaş katleden caniler ne olacak? Örgüt üyeleri yaptıkları katliam ve işledikleri cinayetler için nedamet duyuyorlar mı? Kuzey Suriye'de bir özel federatif bağımsız yapı kurulacak mı?” sorularını gündeme getirdi.

Kullanılan dilin önemine de vurgu yapan Sevim, “Sürecin başına ve sevimli kelimesi olan, ‘Barış’ mefhumu, süreci adlandırmak için son derece çiğ durmakta, hatta kışkırtıcı, bölücü ve nifak ekici olarak görülmektedir” diye konuştu.

Abdullah Öcalan’dan, “Sayın” ya da “Önder” olarak bahsedilmesini de eleştiren Sevim, “Rahatsızlık yaratan bir diğer sözle sürece olumlu katkıları olmuşsa da terör örgütünün hapisteki kurucusunun Sayın ya da Önder nitelendirmesi ile zikredilmesidir. Zira bu ismin zihinlerde bıraktığı acı, öfke ve nefret o kadar fazladır bir iki müsbet açıklama ile bunları silmek mümkün değildir” değerlendirmelerinde bulundu.

"ÖCALAN’IN DİNLENMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Komisyonun İmralı’yı ziyareti veya Öcalan’ın dinlenmesi taleplerini eleştiren DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bu öneriyi asla kabul etmeyeceklerini kaydetti ve "Komisyonun varlık gerekçesini ve Türkiye Cumhuriyeti devletini tartışma zeminini taşıyacaktır büyük bir infiale sebep olacaktır biz bunu asla kabul edemeyiz" dedi.

"MURAT ÇALIK 20 KİLO VERDİ, KOMİSYON İNİSİYATİF ALMALI"

TBMM’de kurulan çözüm komisyonuna davet edilen Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Lisesi önünde eylem yapmasının halen engellendiğine dikkati çeken CHP’li Murat Bakan, “Komisyonun bu sorunu çözecek gücü yok mu?” diye sordu. Bakan, cezaevindeki Murat Çalık’ın 20 kilo verdiğini de belirterek, “Bu konuda artık komisyonun inisiyatif alması gerekiyor” dedi

Komisyonun Cumartesi Annelerinin eylemlerine yönelik engellemeyi kaldırma gücüne sahip olması gerektiğini kaydeden Bakan, cezaevindeki Mehmet Murat Çalık ile ilgili de konuştu. Çalık’ın cezaevinde 20 kilo verdiğini vurgulayan Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Murat Çalık cezaevinde 20 kilo vermiş arkadaşlar. Yarın Mehmet Murat Çalık’ın çocuğu, Cumartesi Annerleri’nin anlattığı hikayeyi anlatacak belki. Bu tür sembolik konularda inisiyatif almamız gerekiyor. CHP olarak kurucu değerlere sahip çıkan bir partiyiz. Geçen hafta ben, Barış Anneleri’nin Kürtçe konuşamamasına çok üzüldüm. Kürt sorununu çözme iddiasıyla kurulan komisyonda bir anne kendi ana dilinde derdini anlatamıyor. Bizim bir anlayış değişikliğine ihtiyacımız var. Aidiyet duygusunu artırmalıyız arkadaşlar."

MHP'Lİ YILDIZ: BAZI KURUMLARIN MESELEYİ ANLAMADIĞI GÖRÜLÜYOR

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın komisyon toplantısı devam ederken yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yıldız, baro başkanları konuşurken X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na davet ederek dinlediğimiz bazı kurumların meseleyi tam olarak anlamadığı görülmektedir. Bu sürecin temel amacı, terör örgütü PKK’nın tüm uzantılarıyla birlikte,ön koşulsuz ve kalıcı biçimde silah bırakmasının sağlanması; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında terörün tüm boyutlarıyla sona erdirilmesi ve milli birliğin daha da sağlam temeller üzerine inşa edilmesidir. Aynı zamanda; Türk milletinin müşterek vicdanında karşılık bulan barış, kardeşlik, güvenlik ve refah temelinde şiddetten arındırılmış bir gelecek inşa edilmesi hedeflenmiştir."