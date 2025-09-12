Süreç komisyonu 9. kez toplandı

PKK'nin silahsızlanma sürecinde atılacak adımların kararlaştırılması için kurulan Komisyon, bugün 9'uncu kez toplandı.

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplandı.

Komisyonun bugünkü toplantısında şu ana kadar TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Bülent Ozan Diren, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın dinlendi.

Komisyonun sonraki toplantıları 17 Eylül 2025 Çarşamba ve 18 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak. Bu oturumlarda çatışma çözümü alanında çalışmaları olan akademisyenler ve uzmanlar ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinlenecek.