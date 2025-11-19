Süreç komisyonu cuma günü toplanacak: Siyasi partiler ne yapacak?

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirmek ve İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi konusu da dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmaları görüşmek üzere" 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 14.00’te toplanacak.

Siyasi partiler, İmralı’yı ziyaret konusundaki tavırlarını belirlemek, süreçle ilgili değerlendirme yapmak amacıyla kendi içlerinde komisyon üyeleri ve parti kurmaylarının da katılacağı toplantılar yapmayı planlıyor.

CHP

CHP yarın Genel Başkan Özgür Özel’in de katılacağı toplantıda konuyu değerlendirecek. Toplantının öğle saatlerinde TBMM’de yapılması planlanıyor.

AKP

AKP Grup Başkanlığında da partinin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle toplantı düzenlenecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in de katılması beklenen toplantıda süreçle ilgili değerlendirme ve cuma günü komisyonun gündemine ilişkin tutum ele alınacak. Kulislerde, AK Parti adına İmralı ziyareti için Hüseyin Yayman ile Burhan Kayatürk’ün ismi konuşuluyor.

DEVA-GELECEK-SAADET

Yeniyol Grubu'nun bugünkü grup toplantısının ardından komisyon üyeleri ile genel başkanlar bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. Yeniyol Grubu'nu komisyonda DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Saadet Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Mustafa Bilici temsil ediyor. Yeniyol Grubu’nun da komisyonda takınacakları tutumu değerlendirmek üzere yarın toplanması bekleniyor. Yeniyol’un İmralı’ya heyet gitmesine karşı olmadığı ifade ediliyor.

KOMİSYONDA PARTİLERE GÖRE ÜYE DAĞILIMI

Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’un dışında, komisyon 51 kişiden oluşuyor. AKP'nin 22, CHP’nin 11, DEM Parti’nin 5, MHP’nin 4, Yeniyol’un 3 üyesi bulunuyor. Ayrıca, HÜDAPAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP de birer üyeyle komisyonda temsil ediliyor.

Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları’nın “Toplantı ve karar yeter sayısı” başlıklı 6. maddesinde, “Komisyonun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile alınır. Diğer hususlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur” hükmü bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmralı’ya gidilmesi yönündeki açıklamalarının yanı sıra, DEM Parti’lilerin de adaya heyet gitmesi gerektiği konusunda açıklamaları bulunuyor. DEM Parti adına İmralı için Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in ismi geçiyor.

EMEP ve TİP temsilcilerinin de İmralı’ya gidilmesine karşı olmadığı biliniyor. Ancak DSP, Yeniden Refah ve DP temsilcileri ise Öcalan ile görüşmeye karşı çıkıyor. HÜDAPAR ise İmralı'ya gidilmesine gerek olmadığı ancak gidilirse karşı çıkılmayacağı görüşünü taşıyor.

İSKENDER BAYHAN: OYLAMA YAPILMASINI DOĞRU BULMUYORUM

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İmralı'ya ziyaret konusundaki tartışmaların bu kadar uzaması nedeniyle atılması gereken somut adımların atılamadığını, İmralı'ya ziyaretin bu süreci hızlandıracağını belirtti.

Cuma günü yapılacak toplantıda, İmralı'ya gidilmesi yönünde karar çıkması gerektiğini söyleyen Bayhan "Toplantıda bir oylama yapılmasını da doğru bulmuyorum. Oylamaya gerek yok çünkü komisyonda bugüne kadar kimin dinleneceği konusunda bir oylama yapılmadı. Gidecek heyette, Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcileri yer almalı. Grubu olmayan partilerden heyette yer alıp alınmayacağı konusu da komisyonda tartışılacak bizim gitmeme gibi bir durumumuz yok. Oylama yapılacaksa da bu açık oylama şeklinde yapılmalı çünkü bugüne kadar bütün oylamalar açık yapıldı" diye konuştu.

AHMET ŞIK: KOMİSYONUN KARAR ALMA MEKANİZMASINDA TEMSİLİYET GÖZARDI EDİLİYOR

TİP Milletvekili Ahmet Şık da başından bu yana İmralı'ya gidip görüşülmesi yönünde görüş açıkladıklarını ifade ederek "Yol alınabilecek her şeye evet diyoruz" şeklinde konuştu. Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmalarında komisyonda yüzde 98 temsiliyet olduğunu söylediğini ancak karar alma mekanizmalarında bu temsiliyetin gözardı edildiğini vurgulayan Ahmet Şık, "5 partinin grup başkanvekili ile arkada konuşup birtakım kararlar alıp diğerlerini yok saymak en hafif tabiriyle ayıp. O zaman grubu olmayan partiler komisyonda niye var? Asgari demokratik saygıyı göstermek zorundalar" ifadelerini kullandı.