Süreç komisyonu ertelendi

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun perşembe günü yapılacak toplantısının ertelendiğini bildirildi. Açıklama Türkiye Büyük Millet Meclisi sosyal medya hesabından geldi.

TBMM'nin hesabından yapılan paylaşımda gerekçenin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçağın Gürcistan'da düşmesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."