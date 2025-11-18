Süreç komisyonu İmralı oylaması gündemiyle cuma günü toplanacak
Süreç komisyonunun İmralı'ya gitme gündemiyle cuma günü 14.00'te toplanacağı duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Komisyonda İmralı uygulaması cuma günü yapılacak toplantının ardından belli olacak. Toplantıda oylama yapılacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, çıkışta konuştu. Koçyiğit Komisyon'da İmralı'ya gitme oylaması yapılacağını belirterek “Bu hafta cuma günü komisyon, saat 14’te İmralı’ya gitme gündemiyle toplanacak" dedi.