Süreç komisyonu: Kurtulmuş, parti grup temsilcileriyle bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor çalışmaları kapsamında, siyasi parti gruplarının temsilcileri ve grubu bulunmayan siyasi partilerin Komisyon üyelerini kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor çalışmaları kapsamında, siyasi parti gruplarının temsilcileri; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i kabul etti. TBMM Başkanımız Kurtulmuş ayrıca, grubu bulunmayan siyasi partilerin Komisyon üyesi; HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı da ayrı ayrı kabul etti."