Süreç komisyonu: Ortak raporun taslak metninin bu hafta sunulması bekleniyor

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya’dan oluşan yazım ekibinin bugüne kadar TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirdiği beş toplantı sonucunda ortaya çıkan taslak metin dün Numan Kurtulmuş tarafından, partileriyle paylaşmak üzere grup koordinatörlerine iletildi.

Alınan bilgiye göre, grup koordinatörleri üzerinde uzlaşılan veya şerh koydukları başlıkları, genel başkanları ve yetkili kurullarıyla paylaşacak.

Partilerin hazırlanan metni değerlendirmesinden sonra grup koordinatörlerinin bu hafta içinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında yeniden bir araya gelmeleri planlanıyor. Bu toplantıda üzerinde mutabık kalınacak ortak rapor metninin komisyonun diğer üyeleriyle de paylaşılması ve daha sonra komisyonun toplantıya çağrılarak tüm üyelerin görüşlerinin alınması ve nihai şeklinin verilmesi bekleniyor.

Raporda “umut hakkı” ile doğrudan ifadelerin yer almayacağı, bu konuda AİHM içtihatlarına vurgu yapılacağı belirtiliyor. Evrensel ceza hukuku ilkeleri kapsamında infazla ilgili düzenlemelere işaret edilecek raporda, bu çerçevede öngörülen yasal düzenlemelere ilişkin çerçevenin çizileceği belirtiliyor.