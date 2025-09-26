Süreç Komisyonu planında değişiklik: Hukuk örgütleri dinlenecek

PKK'nin silahsızlanma sürecinde atılacak adımların kararlaştırılması için kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, programında değişikliğe giderek, hukuk örgütlerini dinleme kararı aldı.

MA'da yer alan habere göre, Komisyon bu haftaki programında değişiklik yaptı.

Daha önce kadın ve gençlik örgütleriyle yapılması planlanan toplantıyı iptal eden Komisyon, hukuk örgütlerini dinlemeye karar verdi.

Söz konusu değişikliğin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, komisyonun toplanacağı tarih ve hangi hukuk örgütlerini dinleyeceği ise netleşmedi.