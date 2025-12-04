Süreç komisyonu toplandı: Kurtulmuş'tan 'son düzlük' mesajı, CHP çözüm önerilerini sıraladı

TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı’ya heyet gönderilmesinin ardından ilk kez toplantı.

PKK’nin silah bırakma ve kendini feshetme sürecinin ardından kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, AKP'li Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP'li Feti Yıldız’dan oluşan heyetin PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından bugün ilk kez TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bir araya geldi.

Toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, komisyonda yer alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile gerçekleştirdiği ön toplantının uzaması nedeniyle öngörülen saatte başlayamaması dikkati çekti.

"SON DÜZLÜK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, saat 14.37’de komisyon salonuna girdi. Kurtulmuş, komisyonun açılış konuşmasında, "Terörsüz Türkiye sürecinin" en hassas dönemine girdiğini söyledi. Sürecin geldiği noktayı, "Son düzlük" olarak nitelendiren Kurtulmuş, “Bu süreç, yalnızca komisyon çalışmalarından ibaret değil. Aynı şekilde, bir devlet politikası olarak sürdürülen bu süreç, devletin bütün ilgili komisyonları vasıtasıyla sahada ve örgütle yapılan temaslarla bugünlere getirildi” dedi.

"DİNLEME FASLI SONA ERDİ"

Sürecin bir pazarlık süreci olmadığını belirten Kurtulmuş, özetle şunları kaydetti:

“Bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli olmamız gereken, hassas davranmamız gereken bir sürece girdiğimi aşikardır. Şimdiye kadar 134 kişi ve kuruluşu dinledik. Nitelikli çoğunlukla alınan karar gereği adaya gidildi. Ziyaretin gerçekleştirilmesiyle birlikte komisyonumuzun dinleme faslı nihayete ermiştir. Şimdi raporlama safhasına geçiyoruz. Kendi açımızdan gördüğümüz, ortak hassasiyetle bir raporu hazırlamayı ümit ediyorum. Raporun hazırlanmasıyla birlikte tarihi süreç, önemli bir eşiği atlayacaktır. Burada grubu bulunan partilerden, kendi raporlarını hazırlamalarını istemiştik. Şimdiye kadar altı rapor geldi, hepsini kaydediyoruz.

RAPOR SÜRECİ

Bugünkü oturumumuzda önce raporları dinleyeceğiz. Sürecin ne kadar hassas bir noktaya geldiği görülüyor. Söylenen her bir sözün, normal zamanlarda söylenen sözlerden daha tesirli olduğu bir sürece giriyoruz. Burada 100 düşünüp bir konuşmanın gerektiği günlere giriyoruz. Herkesin, bu sürecin en hassas dönemini siyasi pozisyonlarının malzemesi haline getirmemesi gerekiyor.

Sürecin magazinleştirilmemesi için de olağanüstü bir gayret sarf etmemiz gerektiğini belirtiyorum. Bu mesele, bir partinin ya da birkaç partinin meselesi değildir. Bu mesele, tüm Türkiye’nin meselesidir. Süreç, barışla sonuçlandığında bütün Türkiye kazanmış olacak. Bunun için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Bu meselenin akamete uğraması için uğraşanlar olduğunu biliyoruz. Bizler sabırla, farklılıklarımızı yine birbirimize ifade ederek yolumuza devam edeceğiz. Bu sefer mutlaka Türkiye kazanacak.”

Toplantının ilk oturumunda hazırlanacak rapora ilişkin siyasi partilerin görüşleri dinlenecek. Raporun hazırlanma şekli de tartışılacak. İkinci oturumda ise İmralı ziyaretiyle ilgili görüşler bildirilecek.

CHP’Lİ EMİR: BİZ HAZIRIZ

Kurtulmuş’un ardından ilk sözü CHP Grup Başkanvekili Murat Emir aldı. Emir, komisyonun çalışmaları sırasında zaman zaman ayrı düşüldüğünün altını çizerek, “Ama yöntemlerde anlaşabiliyor olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Komisyonun büyük umutlarla kurulduğunu vurgulayan Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP olarak her türlü adımı ve sözü kıymetli buluruz. Şimdi komisyonda, rapor yazım sürecini girdik. Öyle bir rapor yazılmalı ki ülkemizdeki sorunlara çözüm öneren bir rapor olmalı. Geniş bir perspektif metni, tarihi bir rapor olmalıdır. Biz, bu nedenle rapor çalışmalarını dikkatli, ayrıntılı ve demokratik süreçlerin sonuna kadar işletildiği ve hatta mümkün olursa oybirliği ile geçen bir metin kaleme alınmalıdır.

CHP olarak, ilk gün toplantımızda 29 maddelik metni komisyon başkanlığına ilettik. Şimdi, o metni biraz daha güncelledik ve 17 sayfalık bir rapor hazırladık. Bilinmesini isteriz ki CHP, Türkiye’nin demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal eşitlik konusunda her zaman en hazır siyasi partidir. Kararlı, cesur ve samimi katkılarımızı vermeye devam edeceğiz.”

CHP’NİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Emir, CHP’nin komisyona sunacağı metnin özetini de paylaştı. Metinde, şunlar sıralandı:

AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik siyasi engeller kaldırılmalı,

Toplumsal barışın inşası için hak ve özgürlüklerin kullanılmasına engel olan düzenlemelere son verilmesi,

Terörle Mücadele Kanunu’nda hukuki belirlilik ilkesine dayanılması, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi,

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun yeniden düzenlenmesi,

Toplumsal özgürlükleri hedef alan yasal düzenlemelerin geri çekilmesi,

Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olan erişimin engellenmesi sorununa çözüm getirilmesi,

Kamuoyunda, “Sansür Kanunu” olarak bilinen kanun ile getirilen düzenlemelerin yürürlükten kaldırılması,

Basın özgürlüğünün önündeki kurumsal ve yasal engellerin son bulması,

Örgütlenme özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması,

Kürt sorunun çözümü için demokratik siyaset ortamı oluşturulması,

Yerel yönetimlerde kayyum uygulamasına son verilmesi,

"SİYASİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILMALI"

Siyasetin yargı aracılığı ile dizayn edilmesi ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi amacıyla açılan davaların son verilmesi, 19 Mart Darbe Girişimi’nin ardından tutuklanan tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması,

Gezi Davası başta olmak üzere, toplumsal muhalefeti sindirmek amacıyla açılan davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların serbest bırakılması,

Gizli tanık uygulamasına son verilmesi,

Gizli tanık mekanizmasının iftiracılığa dönüşmesinin önüne geçilmesi,

Savunma hakkına getirilen kısıtlamalar ortadan kaldırılması,

Cezaevleri İdare ve Gözlem Kurulları’nın keyfi kararlarının önüne geçilmesi,

Cumhurbaşkanı’na ve Kamu Görevlisine Hakaret suçları yürürlükten kaldırılmalı, Cumhurbaşkanı’na suikast ve fiili saldırı suçunun yeniden düzenlenmesi,

Kadına ve çocuklara karşı şiddetle etkin mücadele,

Toplumsal eşitliğin sağlanması,

Cemevlerine ibadethane statüsü tanınması. Madımak’ın müze yapılması. Kamu kurumları başta olmak üzere, işe girişlerde ayrımcılığın önlenmesi.

ŞIK: İMRALI TUTANAKLARI OKUNMALI

TİP Milletvekili Ahmet Şık, İmralı’da gerçekleştirilen görüşmenin tutanaklarının komisyonda okunmasını istedi. Tutanakların tamamını görmek istediğini ifade eden Şık, “Tutanaklar kamuya açılacak mı?” diye sordu.