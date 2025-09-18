Süreç komisyonu toplanıyor: Kimler konuşacak?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, süreç ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Komisyon, bugün 11. kez toplanacak.

Bugünkü toplantıda iki oturum düzenlenecek.

İlk oturumda Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Başkanı Özlem Külahci Tanaman, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Devrim Türk, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan konuşacak.

İkinci oturumda ise Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği Başkanı Murat Sarı, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu Temsilcisi Abdullah Sığır, Mehmet Beşir Şimşek, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek ve Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı M. Tayyip Elçi söz alacak.

Öte yandan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bugün Hizbullah üyeliğinden hapis cezası alan Enver Kılıçaslan'ın konuşacağı da haberlere yansıdı.

Ancak Komisyonun katılımcı listesinde Kılıçaslan'ın konuşmacı olacağına ilişlin bilgi bulunmuyor.