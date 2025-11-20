Süreç komisyonu yarın toplanıyor: İmralı'ya ziyaret oylaması yapılacak

Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın 18. toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, komisyonun İmralı'ya ziyareti ele alınacak.

Komisyon, bundan önceki son toplantısını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 18 Kasım Salı günü gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilen 17. toplantıda sunum yaptı, ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Toplantının ardından komisyondan yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasına yaklaşıldığı, kullanılan dile ve üsluba azami özen gösterilmesi belirtildi. Açıklamada, başta Kurtulmuş olmak üzere, Komisyon çalışmalarında "sorumluluk yüklenenlere" yönelik ithamların karşısında "ortak tavırla" durulacağı belirtildi.

İMRALI ZİYARETİ OYLANACAK

Öte yandan Komisyon, 18. toplantısını yarın saat 14.00'te Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirecek.

Toplantıda, komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilecek, İmralı'ya dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmalar görüşülecek.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 18 Kasım'daki toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cuma günkü toplantıda İmralı'ya gitme oylaması yapılacağını" belirtmişti.

Komisyonun çalışma usul ve esaslarına göre, toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oluşuyor.

Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınırken diğer hususlarda karar yeter sayısı, "toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu" olarak uygulanıyor.

Ayrıca komisyon, usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısıyla usul belirleyebiliyor.