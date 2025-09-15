Süreç komisyonunda bu hafta kimler dinlenecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bu hafta yapacağı toplantıda dinlenecek isimler belirlendi.

Komisyonda 17 Eylül Çarşamba günü Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Prof. Dr. Ayle Betül Çelik'in de aralarında olduğu akademisyenler, 18 Eylül Perşembe günü Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Medrese Alimler Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi'nin de bulunduğu sivil toplum örgütlerinin temsilcileri dinlenecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, komisyon 17 Eylül 2025 Çarşamba ve 18 Eylül Perşembe günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanacak.

Komisyonun 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılacak 10. toplantısında, çatışma çözümü alanında çalışmaları olan Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar birinci oturumda; Fatih Ulusoy, Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse ise ikinci oturumda görüşlerini aktaracak.

Komisyonun, 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 11.00’de yapılacak 11. toplantısında da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren Kadim Aşiretler Federasyonu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Medrese Alimleri Vakfı, İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu, Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği temsilcileri dinlenecek.