Süreç komisyonunda gizli oturum: İmralı gündeme gelecek mi?

TBMM’de, “Kürt sorununun çözümü” amacıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 17’nci toplantı için bir araya geldi. Komisyonun 17’nci toplantısı TBMM Başkanı ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmasıyla açıldı.

Kurtulmuş komisyon masasını, “Müzakere ve istişareyi büyüten masa” olarak nitelendirdi. Komisyonda, “Sesini yükseltenlerin değil, herkesle konuşmasını bilenlerin” yer bulduğunu belirten Kurtulmuş, “Her kesimden insanımızı dinliyor ve anlamaya çalışıyoruz. Sorunların kaynağına iniyoruz. Dinlenmeden adalet olmaz, anlamadan kardeşlik güçlenmez ve demokrasimizin standartları yükselmez” ifadelerini kullandı.

“SİYASİ RAKİP DÜŞMAN DEĞİLDİR”

Komisyonun 15 toplantıda gerçekleştirdiği dinlemelerin yol gösterici olduğunu kaydeden Kurtulmuş, özetle şunları söyledi:

“Türkiye’nin her köşesinden gelen katkılar, çalışmalarımızın milletin eseri olduğunun kanıtı oldu. Komisyonumuz müşterekleri büyütüyor ve ayrılıkları azaltmaya çalışıyor. Hedefimiz, ifade özgürlüğünü büyüten, güvenlik ile özgürlük arasındaki dengeyi akıl ile işleten güçlü bir Türkiye’dir. Ölçü ve izandan uzak çevrelerin kullandığı haksız ithamları üzülerek takip ediyoruz. Komisyonumuza dönük ağır yaftalar, sadece seviyenizi gösterir ve siyasetimizin kalitesini düşürür. Ülkesini seven, siyasi rakibini düşman olarak tarif etmez. Biz iftira ile değil, fikirlerle tartışıyoruz. Komisyon çalışmalarını tamamladığında, yargı süreçlerinin öngörülebilirliğinin artacağını düşünüyorum.”

GİZLİ OTURUM

Kurtulmuş’un konuşmasının ardından komisyonda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın sunumlarına geçildi. Yerlikaya, Güler ve Kalın’ın sunumları için komisyon, “Gizli oturum” kararı aldı.

Toplantının basına kapalı olmasına yönelik oylamada CHP, çekimser kaldı. EMEP’li İskender Bayhan, TİP’li Ahmet Şık ve DSP Genel başkanı Önder Aksakal, toplantının basına açık olması yönünde oy kullandı. Oylamada, salt çoğunluk şartı karşılanarak toplantının basına kapalı devam etmesi kararlaştırıldı.

İMRALI GÜNDEMİ

Kulislerdeki, “İmralı’ya gidilsin mi?’ sorusu komisyonun gündemine gelecek” iddiası, bazı komisyon üyelerince yalanlandı. İmralı konusunun komisyonun 17’nci toplantısında ele alınmayacağı belirtildi.