Süreç komisyonunda 'Hizbullah' gerginliği: MHP tepki gösterdi, DEM Parti toplantıyı terk etti

Hizbullah üyeliğinden ceza alan Enver Kılıçarslan'ın başkanlığını yaptığı İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) Başkanı Mehmet Bekir Şimşek’in konuşması TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda tartışma yarattı.

Şimşek, DEM Parti’nin komisyon üyelerinin toplantıyı terk etmesine yol açan konuşmasında, “Devletin gücünü eline alarak kimi yapıların yanlışlar yaptığını biliyoruz. Ama aynı zamanda Kürt halkı adına ortaya çıktığını iddia eden PKK’nin de Kürtlere büyük zararlar verdiğini biliyoruz” dedi.

“PKK KÜRT HALKININ İNANCINA SAVAŞ AÇTI”

Şimşek, salonda gerilime neden olan konuşmasında, özetle şunları kaydetti:

“Gerek devlet adına devletin imkanlarını kullanarak suiistimal edenler yanlışlar yapanlar olsun gerekse Kürt halkı adına ortaya çıkan yapılar olsun Kürtleri ve Türkleri bir arada tutan o sağlam binaya zarar vermiştir. Kürtlerin yok sayılması, dillerinin inkar edilmesi, bölgenin dağlarına taşlarına, ‘Ya sev ya terk et‘ yazılması, her sabah okullarda çocuklara, ‘Varlığım Türk varlığına armağan olsun’ devletin yaptığı yanlışlardır. PKK Kürt halkının inancına savaş açtı, neden hiç gayrimüslim katledilmedi? PKK Kürt halkının inancına savaş açmıştır. Onlarca imam bölgede katledilmiştir. Hepsi katledilirken halka ajan, hain hatta asker olduklarını söylediler. Her ne hikmetse bölgede PKK eliyle katledilen bir gayrimüslim çıkmadı. Ben demiyorum onlar öldürülsün. Ama niye özellikle camiler basılıyor?”

MHP'Lİ FETİ YILDIZ’DAN TEPKİ

MHP’li Feti Yıldız, Şimşek’e, “Askere, polise hakaret edesiniz diye davet etmedik” tepkisini gösterdi. Şimşek'in konuşmasının devamında tansiyon daha da tırmandı.

DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç da “Bu dille barış yapılabilir mi? Şimdiye kadar tahammül ettik, siz kandan besleniyorsunuz utanın, kan dökücüler. Allah belanızı versin” diye bağırdı. DEM Partili Cengiz Çiçek de “Domuz bağlarıyla insanları katlettiniz. Kürtlerin başına bela olan sizsiniz” diye konuştu.

SALONDAN AYRILANLAR

DEM Partilileri CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sakinleştirmeye çalıştı. Seslerin yükselmesinin ardından DEM Partili komisyon üyeleri komisyonu terk etti. CHP milletvekilleri Salih Uzun ve Umut Akdoğan ise Hizbullah üyeliğinden ceza alan Enver Kılıçarslan'ın başkanlığını yaptığı İslami Tebliğ Tedris İlim Hareketi Adamları Derneği (İTTİHAD) dinlememeyi tercih ettiklerini ifade ederek konuşmanın başladığı an salondan ayrıldı.

KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

Gerginliğin ardından söz alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, “Herkes kendi görüşünü savunmakta serbesttir ama geçmişi karıştırarak olmaz. Büyük mesafe alındı, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi şarttır” görüşünü dile getirdi. Tartışmanın ardından Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi’nin konuşmasına geçildi. DEM Parti milletvekilleri, komisyon salonuna geri döndü.