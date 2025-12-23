Süreç Komisyonu’nda takvim uzayabilir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile süreç raporunu hazırlayacak yazım ekibinin toplantısı yaklaşık bir saat sürdü. Grup koordinatörleri 24 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te yeniden toplanacak. Komisyonun ise 25 Aralık Perşembe günü bir araya gelmesi bekleniyor.

Rapor yazım ekibinde DEM Parti’den Çengiz Çiçek, MHP’den Feti Yıldız, CHP’den Murat Emir, Yeni Yol’dan Bülent Kaya ve AKP’den Abdulhamit Gül yer aldı.

Toplantı öncesi konuşan MHP’li Yıldız, anayasanın ilk dört maddesi ile 42 ve 66’ncı maddelerinin tartışma dışı olduğunu vurguladı. Raporun yılbaşına kadar hazırlanabileceğini belirten Yıldız, sürecin ocak ayında Meclis gündemine gelebileceğini ve komisyon süresinin uzayabileceğini söyledi.