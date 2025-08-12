"Süreç" komisyonunun toplantısı öncesi AKP'li vekiller bir araya gelecek

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"ndaki AKP'li milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Güler ve Ala, PKK'li bir grubun silahlarını bırakması ve yakmasının ardından TBMM bünyesinde kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nda yer alan AKP'li 22 üye milletvekiliyle toplantı yapacak.

Bugün 3. kez toplanacak komisyon öncesinde Güler ve Ala, AKP'li milletvekilleriyle değerlendirmelerde bulunacak.